Kinh tế

Giá cà phê hôm nay, 30-4, giảm nhẹ; Starbucks có gần 8.000 cửa hàng tại Trung Quốc

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đi lùi nhưng không mạnh. Trong khi đó, ông lớn bán lẻ cà phê Starbucks đang "trở lại" sau tái cấu trúc.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua - rạng sáng 30-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London - Anh giảm 0,82%-1,11%; giá Arabica trên sàn New York - Mỹ giảm nhẹ dưới 0,5%.

Ở kỳ hạn tháng 7-2026, giá Robusta giảm 39 USD/tấn, còn 3.442 USD; giá Arabica không đổi, ở mức 6.410 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự báo ít điều chỉnh từ mốc 88.700 đồng hôm qua. 

Giá cà phê gần đây có các phiên tăng – giảm khó lường khi hàng tồn kho tại nơi tiêu thụ ở mức thấp, trong khi hàng tại nơi sản xuất dồi dào. Bên mua có tâm lý chờ giá giảm còn bên bán lại muốn giá tăng nên khó khớp được giá. 

Tập đoàn Starbucks vừa công bố kết quả quý 2 năm tài chính 2026 (chốt ngày 29-3) với doanh thu 9,5 tỉ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty đã mở thêm 11 cửa hàng mới trong quý 2, kết thúc kỳ với tổng cộng 41.129 cửa hàng. Trong đó, 52% do công ty tự vận hành và 48% là cửa hàng nhượng quyền.

Tính đến cuối quý I, các cửa hàng tại Mỹ và Trung Quốc chiếm 61% tổng số cửa hàng toàn cầu của Starbucks, với 16.944 cửa hàng tại Mỹ và 7.991 cửa hàng tại Trung Quốc (chiếm 19,4%).

Kết quả trên được Starbucks đánh giá là khả quan nhờ chương trình "Starbucks trở lại" sau giai đoạn thương hiệu này gặp khó khăn do giá nguyên liệu tăng cao.

