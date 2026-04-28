Giá cà phê hôm nay 28-4: Đồng loạt giảm, cà phê đặc sản gây bất ngờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 28-4: Đồng loạt giảm, cà phê đặc sản gây bất ngờ

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm đồng loạt, trong đó Arabica giảm mạnh hơn Robusta. So với cùng kỳ năm ngoái, giá cà phê trong nước đang thấp hơn đáng kể

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 28-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London - Anh giảm 1,57%-1,72%; giá Arabica trên sàn New York - Mỹ giảm 2,09%-2,2%. 

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta giảm 55 USD/tấn, xuống còn 3.428 USD; giá Arabica giảm 140 USD, còn 6.360 USD/tấn.

Trong nước, giá cà phê hôm nay dự kiến giảm so với mức 88.000 đồng/kg hôm qua. Sau hơn 6 tháng bước vào niên vụ, nông dân giữ hàng đang chịu thiệt khoảng hơn 25.000 đồng/kg so với bán ngay đầu vụ. 

So với cùng kỳ năm ngoái, giá cà phê hiện thấp hơn khoảng 42.000 đồng/kg, tương đương 32%.

Thời gian tới, thị trường cà phê tiếp tục chịu áp lực nguồn cung từ Indonesia, Brazil và triển vọng vụ mới thuận lợi tại Việt Nam.

Giá cà phê hôm nay 28 - 4 giảm Đồng loạt , cà phê đặc sản có bước tiến mới - Ảnh 2.

Một số mẫu cà phê đặc sản được trưng bày tại hội chợ ở TPHCM

Cà phê đặc sản có bước tiến mới

Trước biến động của giá cà phê, nhiều trang trại trong nước đang chuyển hướng sang phân khúc cà phê đặc sản để chủ động phát triển.

Tại Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam lần thứ 8 - năm 2026 do Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức mới đây, có 182 mẫu của 81 đơn vị tham gia, tổng sản lượng 348 tấn; gồm 262 tấn Robusta và 86 tấn Arabica.

Điểm nổi bật tại cuộc thi năm nay là quy mô lô hàng tăng mạnh, lần đầu có lô Robusta đạt 50 tấn và Arabica 10 tấn, cho thấy năng lực cung ứng thương mại ngày càng rõ nét.

Ban tổ chức ĐÃ trao 2 giải nhất Robusta cho ông Nguyễn Sơn và Công ty TNHH Cà phê ANT BEE (Lâm Đồng), cùng đạt 85,94 điểm, tổng khối lượng hơn 2 tấn.

Giải nhất Arabica thuộc về Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ TAMBA (Gia Lai), đạt 85,3 điểm với lô hàng 3 tấn.

Giá cà phê hôm nay 28 - 4 giảm Đồng loạt , cà phê đặc sản có bước tiến mới - Ảnh 3.


Tin liên quan

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo