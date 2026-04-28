Giá cà phê hôm nay 28-4: Đồng loạt giảm, cà phê đặc sản gây bất ngờ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 28-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London - Anh giảm 1,57%-1,72%; giá Arabica trên sàn New York - Mỹ giảm 2,09%-2,2%.

Người trữ hàng bị thiệt

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta giảm 55 USD/tấn, xuống còn 3.428 USD; giá Arabica giảm 140 USD, còn 6.360 USD/tấn.

Trong nước, giá cà phê hôm nay dự kiến giảm so với mức 88.000 đồng/kg hôm qua. Sau hơn 6 tháng bước vào niên vụ, nông dân giữ hàng đang chịu thiệt khoảng hơn 25.000 đồng/kg so với bán ngay đầu vụ.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá cà phê hiện thấp hơn khoảng 42.000 đồng/kg, tương đương 32%.

Thời gian tới, thị trường cà phê tiếp tục chịu áp lực nguồn cung từ Indonesia, Brazil và triển vọng vụ mới thuận lợi tại Việt Nam.

Một số mẫu cà phê đặc sản được trưng bày tại hội chợ ở TPHCM

Cà phê đặc sản có bước tiến mới

Trước biến động của giá cà phê, nhiều trang trại trong nước đang chuyển hướng sang phân khúc cà phê đặc sản để chủ động phát triển.

Tại Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam lần thứ 8 - năm 2026 do Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức mới đây, có 182 mẫu của 81 đơn vị tham gia, tổng sản lượng 348 tấn; gồm 262 tấn Robusta và 86 tấn Arabica.

Điểm nổi bật tại cuộc thi năm nay là quy mô lô hàng tăng mạnh, lần đầu có lô Robusta đạt 50 tấn và Arabica 10 tấn, cho thấy năng lực cung ứng thương mại ngày càng rõ nét.

Ban tổ chức ĐÃ trao 2 giải nhất Robusta cho ông Nguyễn Sơn và Công ty TNHH Cà phê ANT BEE (Lâm Đồng), cùng đạt 85,94 điểm, tổng khối lượng hơn 2 tấn.

Giải nhất Arabica thuộc về Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ TAMBA (Gia Lai), đạt 85,3 điểm với lô hàng 3 tấn.



