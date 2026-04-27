Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 27-4: Thái Lan tăng chi cho cà phê Việt

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đứng trước cột mốc tháng 5 hằng năm, khi Indonesia và Brazil vào vụ; Thái Lan trở thành điểm sáng thị trường cà phê

Hôm nay 27-4, các sàn cà phê thế giới như London (Anh) và New York (Mỹ) sẽ mở cửa giao dịch vào buổi chiều theo giờ Việt Nam. 

Tuần mới, giá cà phê về đâu?

Mức giá tham chiếu trước phiên mới gồm: Robusta kỳ hạn tháng 7-2026 ở mức 3.483 USD/tấn, Arabica 6.500 USD/tấn; giá cà phê nội địa bình quân khoảng 88.000 đồng/kg.

Bước sang tuần mới, giá cà phê thế giới vẫn khó đoán xu hướng khi tình hình địa chính trị còn phức tạp.

Về cung - cầu, thị trường thường hạ nhiệt từ tháng 5 hằng năm khi nguồn cung mới từ Indonesia và Brazil bắt đầu ra thị trường, trong khi Việt Nam không còn ở giai đoạn “một mình một chợ”.

Giá cà phê hôm nay 27 - 4: Thái Lan và cà phê Việt tăng trưởng mạnh mẽ - Ảnh 3.

Cà phê hòa tan các loại

Bất ngờ thị trường Thái Lan

Theo số liệu hải quan, xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Thái Lan trong quý I/2026 đạt 9.900 tấn, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, cập nhật đến tháng 2-2026, từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), Thái Lan nhập khẩu gần 4.700 tấn cà phê, giảm gần 17% so với cùng kỳ năm trước. 

Đơn giá xuất khẩu bình quân đạt 8.141 USD/tấn, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 5,1%. Trong bối cảnh giá cà phê thế giới giảm, giá xuất khẩu sang thị trường này vẫn tăng nhờ cơ cấu hàng hóa chủ yếu là sản phẩm chế biến, chiếm gần 84% kim ngạch.

Việt Nam hiện là nguồn cung cà phê lớn thứ hai cho Thái Lan, chiếm khoảng 36% thị phần, sau Lào với 57%.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Thái Lan đang nổi lên là điểm sáng của khu vực Đông Nam Á với mức tăng trưởng tiêu thụ cà phê 7%-8%/năm.

Đáng chú ý, thị trường này đang chuyển dịch từ cà phê hòa tan sang cà phê rang xay và các sản phẩm chất lượng cao, nhờ tầng lớp trung lưu gia tăng, sự phát triển của các chuỗi cà phê và xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Giá cà phê hôm nay 27 - 4: Thái Lan và cà phê Việt tăng trưởng mạnh mẽ - Ảnh 4.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 25-4: Giảm nhẹ, một thương hiệu cà phê Việt mở chuỗi tại châu Âu

Giá cà phê hôm nay 25-4: Giảm nhẹ, một thương hiệu cà phê Việt mở chuỗi tại châu Âu

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm trở lại khi xung đột Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt; trong khi đó, châu Âu ngày càng ưa chuộng cà phê Việt

Giá cà phê hôm nay 24-4: Đồng loạt tăng 3 con số

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục leo thang trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt

Giá cà phê hôm nay 23-4: Nhật Bản thử trồng cà phê trong nhà kính

NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng mạnh, Arabica bật cao, trong khi Nhật Bản thử trồng cà phê trong nhà kính để giảm phụ thuộc nhập khẩu

