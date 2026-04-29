Giá cà phê hôm nay 29-4: Bất ngờ tăng, ông lớn cà phê Trung Quốc khuấy động thị trường

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 29-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London (Anh) tăng từ 1,09% đến 1,55%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng từ 0,63% đến 0,76%.

Giá cà phê khó đoán

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta tăng 53 USD/tấn, lên 3.481 USD/tấn; giá Arabica tăng 50 USD/tấn, lên 6.410 USD/tấn.

Trên thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay được kỳ vọng tăng trở lại sau khi lùi về mốc 87.000 đồng/kg trong ngày hôm qua.

Thời gian gần đây, giá cà phê tiếp tục biến động khó lường do chịu tác động từ nhiều yếu tố bất định ngoài cung - cầu.

Để ứng phó, giới kinh doanh thường chốt giá theo từng lô. Trong khi đó, đa số nhà vườn bán hàng theo từng giai đoạn, tùy nhu cầu tài chính, để bình quân mức giá bán có lợi hơn.

Cà phê rang xay

Trung Quốc đầu tư mạnh vào rang xay cà phê

Luckin Coffee, chuỗi cà phê bán lẻ hàng đầu Trung Quốc, vừa đưa vào hoạt động trung tâm rang xay có vốn đầu tư gần 440 triệu USD tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Nhà máy có công suất hơn 55.000 tấn/năm, được trang bị máy rang cà phê đơn lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, Luckin Coffee cũng đang xây dựng thêm một nhà máy rang xay tại tỉnh Phúc Kiến, nâng tổng công suất rang xay của hãng với 4 nhà máy rang xay lên 155.000 tấn/năm cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường cà phê Trung Quốc, nơi giới trẻ đang dần chuyển từ văn hóa trà sang cà phê. Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ cà phê tại nước này luôn ở mức hai con số, trong khi bình quân toàn cầu chỉ khoảng 2%.

Các hãng cà phê Trung Quốc không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn đẩy mạnh chế biến, xuất khẩu, kéo theo nhu cầu lớn về nguyên liệu trong bối cảnh diện tích vùng trồng cà phê trong nước còn hạn chế.



