Giá cà phê hôm nay 29-4: Bất ngờ tăng, ông lớn cà phê Trung Quốc khuấy động thị trường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 29-4: Bất ngờ tăng, ông lớn cà phê Trung Quốc khuấy động thị trường

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bất ngờ tăng trở lại, trong khi Luckin Coffee (Trung Quốc) đẩy mạnh đầu tư rang xay, kéo nhu cầu nguyên liệu đi lên

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 29-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London (Anh) tăng từ 1,09% đến 1,55%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng từ 0,63% đến 0,76%. 

Giá cà phê khó đoán

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta tăng 53 USD/tấn, lên 3.481 USD/tấn; giá Arabica tăng 50 USD/tấn, lên 6.410 USD/tấn.

Trên thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay được kỳ vọng tăng trở lại sau khi lùi về mốc 87.000 đồng/kg trong ngày hôm qua.

Thời gian gần đây, giá cà phê tiếp tục biến động khó lường do chịu tác động từ nhiều yếu tố bất định ngoài cung - cầu.

Để ứng phó, giới kinh doanh thường chốt giá theo từng lô. Trong khi đó, đa số nhà vườn bán hàng theo từng giai đoạn, tùy nhu cầu tài chính, để bình quân mức giá bán có lợi hơn.

Giá cà phê hôm nay 29 - 4: Trung Quốc đầu tư mạnh vào thị trường cà phê - Ảnh 2.

Cà phê rang xay

Trung Quốc đầu tư mạnh vào rang xay cà phê

Luckin Coffee, chuỗi cà phê bán lẻ hàng đầu Trung Quốc, vừa đưa vào hoạt động trung tâm rang xay có vốn đầu tư gần 440 triệu USD tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Nhà máy có công suất hơn 55.000 tấn/năm, được trang bị máy rang cà phê đơn lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, Luckin Coffee cũng đang xây dựng thêm một nhà máy rang xay tại tỉnh Phúc Kiến, nâng tổng công suất rang xay của hãng với 4 nhà máy rang xay lên 155.000 tấn/năm cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường cà phê Trung Quốc, nơi giới trẻ đang dần chuyển từ văn hóa trà sang cà phê. Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ cà phê tại nước này luôn ở mức hai con số, trong khi bình quân toàn cầu chỉ khoảng 2%.

Các hãng cà phê Trung Quốc không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn đẩy mạnh chế biến, xuất khẩu, kéo theo nhu cầu lớn về nguyên liệu trong bối cảnh diện tích vùng trồng cà phê trong nước còn hạn chế.

Giá cà phê hôm nay 29 - 4: Trung Quốc đầu tư mạnh vào thị trường cà phê - Ảnh 3.


Giá cà phê hôm nay 27-4: Thái Lan tăng chi cho cà phê Việt

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo