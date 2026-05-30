Giá cà phê hôm nay 30-5: Arabica lao dốc, người Việt uống cà phê nhiều hơn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 30-5: Arabica lao dốc, người Việt uống cà phê nhiều hơn

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lại giảm sau một tuần tăng giảm đan xen, tiêu thụ cà phê nội địa tăng cùng với sự thay đổi khẩu vị đáng kể.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 30-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm từ 1,98% đến 2,19%; giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm mạnh hơn, từ 2,92% đến 3,15%. 

TIN LIÊN QUAN

Arabica lao dốc

Theo đó, hợp đồng Robusta giao tháng 7-2026 giảm 78 USD/tấn, xuống còn 3.476 USD/tấn; Arabica cùng kỳ hạn giảm 190 USD/tấn, còn 5.860 USD/tấn.

Trên thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay được dự báo giảm trở lại sau khi chạm mốc 89.100 đồng/kg trong ngày hôm qua.

Dù giá cà phê liên tục biến động, nhu cầu tiêu thụ trong nước vẫn tăng đều. Theo báo cáo công bố tháng 5-2026 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tiêu thụ cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2026-2027 được dự báo đạt 5 triệu bao, tương đương 300.000 tấn, tăng khoảng 6.000 tấn so với niên vụ trước.

Giá cà phê hôm nay 30 - 5: Arabica giảm mạnh , người Việt tiêu thụ cà phê tăng trưởng - Ảnh 3.

Người Việt uống cà phê ngày càng nhiều

Gu uống cà phê người Việt thay đổi

USDA cho rằng sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, tăng trưởng kinh tế tích cực với GDP năm 2025 tăng trên 8%, cùng lượng khách quốc tế đạt khoảng 21 triệu lượt, tăng 20% so với năm trước, là những động lực chính thúc đẩy tiêu dùng cà phê.

Đáng chú ý, khẩu vị của người tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi theo hướng ưu tiên các sản phẩm chất lượng cao, hiện đại hơn là các dòng cà phê truyền thống.

Nhu cầu đối với cà phê Arabica đặc sản, Robusta chất lượng cao, cà phê pha máy, các phương pháp pha hiện đại và cà phê sử dụng tại nhà ngày càng gia tăng.

Tuy vậy, tiêu thụ nội địa hiện chỉ chiếm khoảng 15% tổng sản lượng cà phê của Việt Nam. 

Tỉ lệ này gần như không thay đổi trong những năm gần đây, cho thấy thị trường trong nước vẫn chưa đủ lớn để trở thành bệ đỡ cho giá cà phê. 

Vì vậy, diễn biến giá cà phê vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tình hình xuất khẩu và cung - cầu của thị trường thế giới.

Giá cà phê hôm nay 30 - 5: Arabica giảm mạnh , người Việt tiêu thụ cà phê tăng trưởng - Ảnh 4.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 28-5: Arabica giảm mạnh, Colombia trúng mùa

Giá cà phê hôm nay 28-5: Arabica giảm mạnh, Colombia trúng mùa

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm sau một phiên tăng khi xuất hiện thông tin nước xuất khẩu cà phê lớn thứ ba thế giới tăng sản lượng

Giá cà phê hôm nay 27-5: Đồng loạt tăng

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng trên cả 2 sàn, trong đó Robusta tăng mạnh hơn Arabica

Giá cà phê hôm nay 26-5: Brazil thu hoạch trễ giúp giữ giá cà phê

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm nhẹ trong bối cảnh Brazil bước vào vụ thu hoạch mới nhưng tiến độ chậm hơn nhiều so với thông lệ hằng năm

USDA giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Arabica đặc sản Robusta Arabica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo