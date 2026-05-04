Giá cà phê hôm nay 4-5: Liệu Robusta có về lại mốc 4.000 USD/tấn?

Ngày 4-5, các sàn giao dịch cà phê quốc tế như London (Anh) và New York (Mỹ) sẽ mở cửa trở lại vào buổi chiều (giờ Việt Nam) sau kỳ nghỉ cuối tuần.

Giao dịch sôi động trở lại

Trước thời điểm cập nhật mới, giá kỳ hạn tháng 7-2026 đang ở mức 3.364 USD/tấn đối với Robusta và 6.310 USD/tấn đối với Arabica. Trong nước, giá cà phê nhân xô bình quân ở mức 86.500 đồng/kg.

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, thị trường nội địa được dự báo sẽ sôi động trở lại khi nhu cầu mua bán tăng nhằm bù lại thời gian gián đoạn.

Theo các chuyên gia, xuất khẩu cà phê toàn cầu đã tăng khoảng 4,5% trong nửa đầu niên vụ 2025-2026. Đồng thời, sản lượng tại Brazil – quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới – được dự báo tích cực hơn trong vụ 2026-2027, góp phần củng cố tâm lý dư cung trên thị trường.

Diễn biến này đã kích hoạt làn sóng bán ra trên các sàn giao dịch, trong khi lượng tồn kho có xu hướng giảm do giới đầu cơ chờ giá xuống thấp hơn để mua vào.

Giá cà phê đang bị áp lực dư cung

Khoảng giá 3.000 - 4.000 USD/tấn

Tuy vậy, chuyên gia cà phê, ông Nguyễn Quang Bình nhận định thị trường vẫn còn dư địa phục hồi nếu xuất hiện rủi ro thời tiết, chẳng hạn Brazil gặp sương giá hoặc Việt Nam đối mặt với khô hạn làm giảm sản lượng.

Ngoài ra, các yếu tố địa chính trị như căng thẳng tại Trung Đông hay gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz cũng có thể tác động đến giá hàng hóa, bao gồm cà phê.

Về triển vọng, ông Bình cho rằng giá Robusta vẫn có khả năng quay lại mốc 4.000 USD/tấn, trong khi kịch bản giảm sâu cũng khó xuống dưới 3.000 USD/tấn.

Nhận định này lạc quan hơn so với một số nhà mua hàng quốc tế, khi họ dự báo đến cuối năm, dưới áp lực dư cung, giá Robusta có thể lùi về 2.500 USD/tấn và Arabica xuống khoảng 5.000 USD/tấn.



