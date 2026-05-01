Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 1-5: Giảm tiếp; bầu Đức huy động 2.000 tỉ đồng trồng cà phê

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm mạnh khi thiếu thông tin hỗ trợ, trong khi áp lực nguồn cung ngày càng rõ nét.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 1-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London (Anh) giảm từ 2,34% đến 2,62%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm từ 1,74% đến 1,86%. 

Cà phê rời khỏi mốc quan trọng

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026; giá Robusta giảm 81 USD/tấn, xuống còn 3.361 USD/tấn; giá Arabica giảm 110 USD/tấn, còn 6.300 USD/tấn.

Trên thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay được dự báo giảm so với mức 87.700 đồng/kg của ngày hôm qua. Do đang trong kỳ nghỉ lễ, lượng giao dịch trên thị trường khá hạn chế.

Thời gian gần đây, giá cà phê có xu hướng đi xuống rõ rệt. Robusta đã mất mốc 3.500 USD/tấn, trong khi Arabica cũng rơi khỏi ngưỡng 6.500 USD/tấn.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ triển vọng nguồn cung dồi dào khi Brazil sắp bước vào vụ thu hoạch mới.

Giá cà phê hôm nay 1 - 5 giảm mạnh ; bầu Đức huy động 2 . 000 Tỉ đầu tư cà phê - Ảnh 2.

Giá cà phê hạ nhiệt thấy rõ

Bầu Đức đã huy động được 2.000 tỉ trồng cà phê

Liên quan đến nguồn cung cà phê thời gian tới, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) sáng lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT, cho biết đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 2.000 tỉ đồng để đầu tư trồng cà phê. 

Lô trái phiếu được phát hành trong nước, kỳ hạn 36 tháng.

Hiện bầu Đức chủ yếu phát triển vùng trồng cà phê tại Lào, ngoài ra có một phần diện tích tại Campuchia và Việt Nam, với giống Arabica là chủ lực.

Năm nay, HAGL dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, nâng tổng diện tích lên 10.000 ha. Theo kế hoạch, đến tháng 10- 2027, doanh nghiệp sẽ bắt đầu thu hoạch bói 3.000 ha cà phê đã trồng từ năm 2025, tức nguồn cung mới cần thêm thời gian mới có thể đưa ra thị trường. 

Tuy nhiên, việc nhiều doanh nghiệp mở rộng diện tích cà phê, gây áp lực tâm lý lên thị trường rằng nguồn cung không còn căng thẳng như trước.  

Giá cà phê hôm nay 1 - 5 giảm mạnh ; bầu Đức huy động 2 . 000 Tỉ đầu tư cà phê - Ảnh 3.


Giá cà phê hôm nay 29-4: Bất ngờ tăng, ông lớn cà phê Trung Quốc khuấy động thị trường

bầu Đức giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
