Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 2-5: Phục hồi nhẹ, Brazil được mùa cỡ nào?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay biến động nhẹ, khép lại một tuần với xu hướng giảm khá rõ dù kỳ hạn tham chiếu có phục hồi nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 2-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London (Anh) điều chỉnh nhẹ, tăng giảm đan xen với biên độ dưới 4 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) biến động quanh mức 20 USD/tấn. 

Nguồn cung cà phê thế giới được bổ sung

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta tăng 3 USD/tấn, lên 3.364 USD/tấn; giá Arabica tăng 20 USD/tấn, lên 6.310 USD/tấn.

Tính chung cả tuần, giá Robusta giảm 119 USD/tấn, tương đương 3,42%; còn Arabica giảm 190 USD/tấn, tương đương 2,92%.

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước được dự báo ít biến động so với mức 86.400 đồng/kg của ngày hôm qua. Thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ dài ngày nên giao dịch khá trầm lắng.

Bước sang tháng 5 hằng năm, thị trường cà phê thế giới thường thay đổi cán cân cung ứng khi cà phê Việt Nam không còn “một mình một chợ”, do Indonesia và sau đó là Brazil bắt đầu vào vụ thu hoạch.

Cà phê Việt Nam qua giai đoạn "một mình một chợ"

Brazil được mùa cỡ nào

Brazil hiện là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm gần 40% thị phần toàn cầu nên mùa vụ của quốc gia này có ảnh hưởng lớn đến giá cà phê thế giới.

Hãng Reuters vừa công bố khảo sát của Học viện Thương mại Cà phê (CTA) với 758 nông dân trồng cà phê Brazil về triển vọng niên vụ 2026-2027. Kết quả cho thấy sản lượng cà phê Brazil được dự báo tăng 11,5% so với vụ trước.

Trong đó, sản lượng Arabica dự kiến tăng mạnh hơn, khoảng 13,5%; còn Robusta tăng 7,6%. Tổng sản lượng ước đạt 71,4 triệu bao (loại 60 kg), tương đương khoảng 4,28 triệu tấn.

Nguyên nhân sản lượng tăng đến từ thời tiết thuận lợi, nông dân tăng đầu tư chăm sóc để nâng năng suất, cùng với diện tích trồng cà phê tăng khoảng 3% so với vụ trước.

Giá cà phê hôm nay, 30-4, giảm nhẹ; Starbucks có gần 8.000 cửa hàng tại Trung Quốc

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đi lùi nhưng không mạnh. Trong khi đó, ông lớn bán lẻ cà phê Starbucks đang "trở lại" sau tái cấu trúc.

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica cà phê Brazil
