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Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 4-6: Giảm rất mạnh; người Mỹ uống cà phê nhiều đến bất ngờ

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lao dốc trên cả 2 sàn nhưng nhu cầu tiêu thụ cà phê vẫn cao, thanh khoản tốt

Giá cà phê thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch ngày 4-6 khi cả hai dòng cà phê chủ lực là Robusta và Arabica đồng loạt đi xuống.

Kết thúc phiên giao dịch đêm 3-6 và rạng sáng 4-6 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London giảm từ 1,48% đến 2,63%, trong khi cà phê Arabica trên sàn New York mất từ 1,95% đến 2,35%.

Đáng chú ý, hợp đồng Robusta giao tháng 7-2026 giảm mạnh 91 USD/tấn, xuống còn 3.371 USD/tấn. Cùng kỳ hạn, giá Arabica giảm 130 USD/tấn, còn 5.580 USD/tấn.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay được dự báo sẽ điều chỉnh giảm so với mức 87.200 đồng/kg ghi nhận ngày hôm qua.

Tuy vậy, giới kinh doanh nhận định cà phê vẫn là một trong những mặt hàng nông sản có tính thanh khoản cao và nhu cầu tiêu thụ ổn định trên thị trường quốc tế. Điều này tạo nền tảng hỗ trợ cho ngành cà phê trong dài hạn, bất chấp những biến động ngắn hạn về giá.

Giá cà phê hôm nay 4-6: Giảm rất mạnh; người Mỹ uống cà phê nhiều bất ngờ - Ảnh 1.

Cà phê Robusta chất lượng cao

Người Mỹ uống cà phê còn nhiều cỡ nào?

Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ (NCA), đại diện cho ngành công nghiệp cà phê trị giá 343 tỉ USD của Mỹ, vừa công bố Báo cáo Cà phê Đặc sản năm 2026 với nhiều số liệu đáng chú ý.

Theo báo cáo, cà phê tiếp tục là thức uống được ưa chuộng nhất tại Mỹ. Có tới 66% người trưởng thành cho biết đã uống cà phê trong ngày trước thời điểm khảo sát, tỷ lệ này thậm chí cao hơn cả nước máy và nước đóng chai.

Đáng chú ý, tỷ lệ tiêu thụ cà phê đặc sản đạt 47%, cao hơn mức 42% của cà phê truyền thống. Tuy nhiên, ngành cà phê đặc sản đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các loại đồ uống chức năng kết hợp giữa hương vị và lợi ích sức khỏe. 

Giá cà phê hôm nay 4-6: Giảm rất mạnh; người Mỹ uống cà phê nhiều bất ngờ - Ảnh 1.


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