Giá cà phê hôm nay 2-6: Arabica giảm 3 con số

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 2-6 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm 0,92% - 1,09%; trong khi giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm mạnh hơn, từ 1,74% đến 1,88%.

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta giảm 38 USD/tấn, xuống còn 3.438 USD.

Giá Arabica giảm tương đương khoảng 110 USD/tấn (quy đổi), còn khoảng 5.750 USD.

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước dự kiến giảm so với mức 87.300 đồng/kg hôm qua.

Arabica giảm mạnh khi Brazil vô mùa

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giao dịch cà phê trong tháng 5-2026 vẫn khá trầm lắng. Nhiều nông dân tiếp tục giữ hàng chờ giá tăng khiến nguồn cung trên thị trường chưa thực sự dồi dào.

Trong tháng 5-2026, các doanh nghiệp Việt Nam ước xuất khẩu 190.000 tấn cà phê, thu về hơn 830 triệu USD.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu 970.000 tấn cà phê, thu về 4,41 tỉ USD, tăng 13% về khối lượng nhưng giảm 9,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do giá xuất khẩu bình quân chỉ đạt 4.535 USD/tấn, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết 4 tháng đầu năm 2026, Đức, Ý và Mỹ là ba thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam; với thị phần lần lượt 14,9%, 8,1% và 7%.



