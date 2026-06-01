Giá cà phê hôm nay 1-6: Kỳ vọng giữ được giá tốt

Giá cà phê hôm nay có tăng trở lại?

Trước giờ mở cửa, giá tham chiếu của cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7-2026 ở mức 3.476 USD/tấn, trong khi Arabica đạt 5.860 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, nội địa đầu ngày bình quân ở mức 87.300 đồng/kg.

Như vậy, các mốc 90.000 đồng/kg đối với cà phê nội địa và 3.500 USD/tấn đối với Robusta trên sàn không còn quá xa.

Cà phê được mùa không đồng nghĩa mất giá

Chuyên gia thị trường cà phê Nguyễn Quang Bình cho biết năm nay thế giới được mùa cà phê nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cà phê mất giá.

Theo ông Bình, giá cà phê còn chịu tác động của nhiều yếu tố như diễn biến địa chính trị, đặc biệt tình hình Trung Đông; dự báo nắng nóng khô hạn ở Việt Nam và sương giá ở Brazil cũng làm cản đà giảm của giá cà phê. Ngoài ra, còn có các yếu tố tác động khác như lãi suất, chiến lược giao dịch của các quỹ đầu cơ trên thị trường kỳ hạn.

Đơn giá xuất khẩu Arabica 4 tháng đầu năm 2026 bình quân đạt 6.381 USD/tấn

Bên cạnh đó, diễn biến giá của từng chủng loại cà phê cũng có sự khác biệt.

Theo số liệu chi tiết của Cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, cà phê Robusta tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, với gần 2,65 tỉ USD, tương đương 74,2%.

Đơn giá xuất khẩu bình quân của Robusta trong giai đoạn này đạt khoảng 4.032 USD/tấn, giảm gần 24% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 311,4 triệu USD, đóng góp 8,7% kim ngạch xuất khẩu cà phê toàn ngành. Đơn giá xuất khẩu bình quân đạt 6.381 USD/tấn, chỉ giảm khoảng 1,9%.







