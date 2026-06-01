HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 1-6: Kỳ vọng giữ được giá tốt

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Hôm nay 1-6, các sàn cà phê thế giới gồm London (Anh) và New York (Mỹ) sẽ mở cửa giao dịch vào buổi chiều theo giờ Việt Nam.

Giá cà phê hôm nay có tăng trở lại?

TIN LIÊN QUAN

Trước giờ mở cửa, giá tham chiếu của cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7-2026 ở mức 3.476 USD/tấn, trong khi Arabica đạt 5.860 USD/tấn. 

Giá cà phê hôm nay, nội địa đầu ngày bình quân ở mức 87.300 đồng/kg.

Như vậy, các mốc 90.000 đồng/kg đối với cà phê nội địa và 3.500 USD/tấn đối với Robusta trên sàn không còn quá xa.

Cà phê được mùa không đồng nghĩa mất giá

Chuyên gia thị trường cà phê Nguyễn Quang Bình cho biết năm nay thế giới được mùa cà phê nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cà phê mất giá.

Theo ông Bình, giá cà phê còn chịu tác động của nhiều yếu tố như diễn biến địa chính trị, đặc biệt tình hình Trung Đông; dự báo nắng nóng khô hạn ở Việt Nam và sương giá ở Brazil cũng làm cản đà giảm của giá cà phê. Ngoài ra, còn có các yếu tố tác động khác như lãi suất, chiến lược giao dịch của các quỹ đầu cơ trên thị trường kỳ hạn.

Giá cà phê hôm nay 1 - 6: Tăng giá không còn xa với mùa bội thu - Ảnh 2.

Đơn giá xuất khẩu Arabica 4 tháng đầu năm 2026 bình quân đạt 6.381 USD/tấn

Bên cạnh đó, diễn biến giá của từng chủng loại cà phê cũng có sự khác biệt.

Theo số liệu chi tiết của Cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, cà phê Robusta tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, với gần 2,65 tỉ USD, tương đương 74,2%.

Đơn giá xuất khẩu bình quân của Robusta trong giai đoạn này đạt khoảng 4.032 USD/tấn, giảm gần 24% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 311,4 triệu USD, đóng góp 8,7% kim ngạch xuất khẩu cà phê toàn ngành. Đơn giá xuất khẩu bình quân đạt 6.381 USD/tấn, chỉ giảm khoảng 1,9%.

Giá cà phê hôm nay 1 - 6: Tăng giá không còn xa với mùa bội thu - Ảnh 3.



Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 30-5: Arabica lao dốc, người Việt uống cà phê nhiều hơn

Giá cà phê hôm nay 30-5: Arabica lao dốc, người Việt uống cà phê nhiều hơn

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lại giảm sau một tuần tăng giảm đan xen, tiêu thụ cà phê nội địa tăng cùng với sự thay đổi khẩu vị đáng kể.

Giá cà phê hôm nay, 29-5: Bật tăng trên cả 2 sàn

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng mạnh, thị trường tiếp tục biến động khó lường khi giá trên các sàn giao dịch liên tục đảo chiều.

Giá cà phê hôm nay 28-5: Arabica giảm mạnh, Colombia trúng mùa

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm sau một phiên tăng khi xuất hiện thông tin nước xuất khẩu cà phê lớn thứ ba thế giới tăng sản lượng

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica chuyên gia Nguyễn Quang Bình đơn giá xuất khẩu Arabica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo