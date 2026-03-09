HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 9-3: Tuần mới giá về đâu?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bước vào tuần mới với nhiều biến số bất ngờ sau khi trải qua 7 ngày tăng 3 con số

Hôm nay, 9-3, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới như London – Anh hay New York – Mỹ sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam).

Giá khởi điểm kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026: Robusta 3.772 USD/tấn; Arabica 6.470 USD/tấn còn giá cà phê trong nước 96.600 đồng/kg và ít chênh lệch nhau giữa các vùng.

Cà phê Việt Nam có đến 85% sản lượng là xuất khẩu và chủ yếu xuất khẩu dạng nguyên liệu (cà phê nhân xanh).

Theo VICOFA, trong tháng 2-2026, xuất khẩu cà phê đạt 149.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu 712 triệu USD nhưng cà phê đã chế biến xuất khẩu chỉ khoảng 13.200 tấn (khối lượng chưa quy đổi), kim ngạch khoảng 124 triệu USD.

Giá cà phê hôm nay 9-3: Tuần mới giá về đâu? - Ảnh 1.

Sản phẩm cà phê chế biến của Intimex, doanh nghiệp Việt mới tham gia mảng chế biến gần đây

Như vậy, cà phê chế biến chỉ chiếm tỉ trọng 8,9% về khối lượng và 17,4% tổng kim ngạch các loại cà phê xuất khẩu.

Đáng chú ý, có đến 75% giá trị xuất khẩu cà phê chế biến của Việt Nam là từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) như: Nestle, cà phê Ngon, Outspan, Iguacu,…

Giá cà phê hôm nay 9-3: Tuần mới giá về đâu? - Ảnh 2.


