Giá dầu, giá vàng liên tục biến động

Theo AP, cổ phiếu thế giới hôm 23-10 biến động trái chiều giữa lúc giá dầu thô tăng vọt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Liên minh châu Âu (EU) liên tiếp áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào ngành dầu mỏ của Nga, nhằm buộc nước này ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết cuộc xung đột với Ukraine.

Giá dầu thô Mỹ trong ngày 23-10 có thời điểm tăng 2,70 USD, đạt mức 61,21 USD/thùng, còn giá dầu thô Brent cũng tăng 2,85 USD, giao dịch ở mức 65,44 USD/thùng. Trước đó, các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga đã được EU nhất trí vào tối 22-10 và ký kết vào sáng 23-10 (giờ địa phương), chủ yếu nhắm vào lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và đội tàu chở dầu "bóng tối". Từ bên kia đại dương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng trừng phạt bổ sung 2 gã khổng lồ dầu khí Rosneft và Lukoil của Nga cùng các công ty con. Theo kênh CNBC, Rosneft và Lukoil cung cấp gần một nửa trong tổng số hơn 4 triệu thùng dầu thô xuất khẩu mỗi ngày của Nga.

Các chuyên gia cũng nhận định với CNBC rằng lệnh trừng phạt mới có nguy cơ làm gián đoạn đường dây năng lượng nối liền Moscow với các khách hàng lớn nhất ở châu Á - như Ấn Độ và Trung Quốc. Trung Quốc nhập khẩu từ Nga khoảng 2 triệu thùng dầu/ngày vào tháng 9, còn Ấn Độ nhập khoảng 1,6 triệu thùng/ngày.

Rosneft là 1 trong 2 tập đoàn dầu khí lớn của Nga mà lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào Ảnh: TASS

Tại Ấn Độ, các lệnh trừng phạt dự kiến ảnh hưởng đến một số nhà máy lọc dầu có liên quan trực tiếp đến nguồn cung từ Nga cũng như các tập đoàn tư nhân có liên quan. Bà Emma Li, nhà phân tích thị trường dầu mỏ của công ty Vortexa (Anh), dự đoán Ấn Độ có thể phải hủy bỏ các thỏa thuận vận chuyển dầu bằng đường biển. Trong khi đó, Trung Quốc có thể tiếp tục nhập dầu Nga nhưng phải thận trọng với các lô hàng liên quan đến Rosneft và Lukoil, nhất là các doanh nghiệp nhà nước.

Trung Quốc và Ấn Độ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chủ yếu dựa vào nguồn cung từ Mỹ và Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) - theo nhận định của các chuyên gia năng lượng. Dù vậy, các chuyên gia đánh giá những diễn biến trên không gây ra cú sốc cung ngay lập tức trên thị trường dầu.

Cùng ngày 23-10, rủi ro địa chính trị khiến giá vàng thế giới tăng trở lại, giao dịch quanh mức 4.120 USD/ounce. Ngoài việc áp đặt trừng phạt các công ty dầu khí Nga, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump còn xem xét kế hoạch hạn chế hàng loạt mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc có sử dụng phần mềm để đáp trả vòng hạn chế xuất khẩu đất hiếm mới nhất của Bắc Kinh.

Giá vàng đi lên theo sau 2 ngày giảm giá liên tiếp. Hôm 20-10, giá vàng đạt mức cao kỷ lục 4.381,21 USD/ounce, chịu tác động của các bất ổn địa chính trị và kinh tế, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất và hoạt động mua vàng liên tục của các ngân hàng trung ương. Đến ngày 21-10, theo đài CNN, vàng bị bán tháo mạnh và có lúc giảm đến 6,3% xuống còn 4.082,03 USD/ounce, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2013. Giá vàng hôm 22-10 giảm phiên thứ hai liên tiếp khi các nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng kéo dài nhiều tuần.

Các nhà phân tích của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) hôm 22-10 nhận định những yếu tố cơ bản thúc đẩy kim loại quý này đạt mức cao kỷ lục trong năm nay có thể sẽ tiếp tục được duy trì, như lạm phát, thuế quan, các mối đe dọa đối với sự độc lập của FED và bất ổn chính trị tại Mỹ. Giới nhà đầu tư hiện theo dõi sát sao cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung bởi bất kỳ tiến triển nào đều có thể xoa dịu nhu cầu vàng. Sự chú ý còn dành cho báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 24-10, với kỳ vọng làm rõ hơn lộ trình cắt giảm lãi suất sắp tới của FED.