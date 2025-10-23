Giá vàng giảm, giá dầu tăng: Các chuyên gia nói gì?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Giá vàng giảm, giá dầu tăng: Các chuyên gia nói gì?

Xuân Mai

(NLĐO) - Giá vàng thế giới giảm ngày thứ 3 liên tiếp hôm 23-10, hiện được giao dịch quanh ngưỡng 4.088 USD/ounce.

Trước đó, theo đài CNBC, vàng bị bán tháo mạnh hôm 21-10, giảm 5,74% và đóng cửa ở mức 4.109 USD/ounce. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2013. 

Đợt bán tháo kéo dài 3 ngày diễn ra sau khi giá vàng tương lai có lúc đạt mức kỷ lục 4.398 USD/ounce hôm 20-10.

img

Giá vàng vẫn tăng hơn 50% kể từ đầu năm đến giờ

Các nhà phân tích của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) hôm 22-10 cho biết không có sự kiện kinh tế vĩ mô hay địa chính trị nào đứng sau sụt giảm giá vàng trong tuần này.

Theo họ, sự sụt giảm này chủ yếu mang tính kỹ thuật. "Với đà tăng giá chậm lại và biến động quyền chọn gia tăng, nhiều nhà đầu tư đầu cơ đã quyết định chốt lời" - Ngân hàng UBS nhận định.

Giá vàng vẫn tăng hơn 50% kể từ đầu năm nay đến giờ. 

Theo UBS, những yếu tố cơ bản thúc đẩy kim loại quý này đạt mức cao kỷ lục trong năm nay có thể sẽ tiếp tục được duy trì. 

Những yếu tố này bao gồm lạm phát, thuế quan, các mối đe dọa đối với sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (FED) và bất ổn chính trị tại Mỹ.

Ông Wayne Gordon, một  chuyên gia của UBS, nhận định vẫn còn quá sớm để có quan điểm tiêu cực về vàng bất chấp đà tăng đã chững lại. 

Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung bởi bất kỳ tiến triển nào đều có thể xoa dịu những lo ngại toàn cầu và làm giảm nhu cầu vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, giá dầu tăng hôm 23-10, tiếp nối đà tăng từ phiên trước, sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu mỏ Nga là Rosneft và Lukoil vì cuộc xung đột Ukraine.

Giá dầu thô Brent tương lai tăng lên 64,35 USD/thùng và giá dầu thô WTI tương lai của Mỹ tăng lên 60,18 USD/thùng trong phiên giao dịch hôm 23-10.

Theo CNBC, Mỹ cho biết họ đã sẵn sàng hành động hơn nữa khi kêu gọi Moscow ngay lập tức đồng ý ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây đã không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, thay vào đó chỉ dựa vào các biện pháp thương mại.

Ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại công ty cung cấp dịch vụ giao dịch tài chính trực tuyến hàng đầu thế giới IG (Anh), nhận định dù tin tức về lệnh trừng phạt đã hỗ trợ giá dầu thô nhưng mức tăng cho đến nay vẫn tương đối khiêm tốn do các mối đe dọa trừng phạt/thuế quan trước đây đã giảm đi hoặc trì hoãn, cũng như do những khó khăn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt.

Tin liên quan

Vàng chịu nhiều sức ép tăng giá

Vàng chịu nhiều sức ép tăng giá

Giá vàng thế giới vừa vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce và được dự báo có thể tăng lên mức 5.000 USD/ounce vào năm 2026

Giá vàng thế giới tăng dữ dội

(NLĐO) - Giá vàng thế giới tăng 56% từ đầu năm đến giờ do tác động của nhiều yếu tố như rủi ro địa chính trị gia tăng, các ngân hàng trung ương mua nhiều vàng.

Mỹ bắt 7 nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hung ở San Jose

(NLĐO) - Cảnh sát TP San Jose - Mỹ ngày 3-10 cho biết đã bắt 7 nghi phạm liên quan vụ cướp táo tợn ở tiệm vàng Kim Hung trên đường Aborn hồi tuần đầu tháng 9.

Ukraine giá dầu thuế quan giá vàng lạm phạt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo