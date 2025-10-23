Giá vàng giảm, giá dầu tăng: Các chuyên gia nói gì?

Trước đó, theo đài CNBC, vàng bị bán tháo mạnh hôm 21-10, giảm 5,74% và đóng cửa ở mức 4.109 USD/ounce. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2013.

Đợt bán tháo kéo dài 3 ngày diễn ra sau khi giá vàng tương lai có lúc đạt mức kỷ lục 4.398 USD/ounce hôm 20-10.

Các nhà phân tích của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) hôm 22-10 cho biết không có sự kiện kinh tế vĩ mô hay địa chính trị nào đứng sau sụt giảm giá vàng trong tuần này.

Theo họ, sự sụt giảm này chủ yếu mang tính kỹ thuật. "Với đà tăng giá chậm lại và biến động quyền chọn gia tăng, nhiều nhà đầu tư đầu cơ đã quyết định chốt lời" - Ngân hàng UBS nhận định.

Giá vàng vẫn tăng hơn 50% kể từ đầu năm nay đến giờ.

Theo UBS, những yếu tố cơ bản thúc đẩy kim loại quý này đạt mức cao kỷ lục trong năm nay có thể sẽ tiếp tục được duy trì.

Những yếu tố này bao gồm lạm phát, thuế quan, các mối đe dọa đối với sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (FED) và bất ổn chính trị tại Mỹ.

Ông Wayne Gordon, một chuyên gia của UBS, nhận định vẫn còn quá sớm để có quan điểm tiêu cực về vàng bất chấp đà tăng đã chững lại.

Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung bởi bất kỳ tiến triển nào đều có thể xoa dịu những lo ngại toàn cầu và làm giảm nhu cầu vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, giá dầu tăng hôm 23-10, tiếp nối đà tăng từ phiên trước, sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu mỏ Nga là Rosneft và Lukoil vì cuộc xung đột Ukraine.

Giá dầu thô Brent tương lai tăng lên 64,35 USD/thùng và giá dầu thô WTI tương lai của Mỹ tăng lên 60,18 USD/thùng trong phiên giao dịch hôm 23-10.

Theo CNBC, Mỹ cho biết họ đã sẵn sàng hành động hơn nữa khi kêu gọi Moscow ngay lập tức đồng ý ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây đã không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, thay vào đó chỉ dựa vào các biện pháp thương mại.

Ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại công ty cung cấp dịch vụ giao dịch tài chính trực tuyến hàng đầu thế giới IG (Anh), nhận định dù tin tức về lệnh trừng phạt đã hỗ trợ giá dầu thô nhưng mức tăng cho đến nay vẫn tương đối khiêm tốn do các mối đe dọa trừng phạt/thuế quan trước đây đã giảm đi hoặc trì hoãn, cũng như do những khó khăn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt.