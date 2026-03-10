Tổng thống Mỹ - Nga điện đàm “tháo ngòi" xung đột tại Iran, Ukraine

Cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Nga kéo dài khoảng 1 giờ hôm 9-3, theo trang Axios và kênh PBS News.

Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, tiết lộ cuộc điện đàm diễn ra trong bầu không khí "thẳng thắn và mang tính công việc".

"Tổng thống Vladimir Putin đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump một số giải pháp chính trị và ngoại giao nhanh chóng nhằm chấm dứt chiến sự ở Iran, cũng như các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine" – ông Ushakov cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Cũng theo ông Ushakov, Tổng thống Donald Trump sau đó nêu quan điểm về diễn biến hiện nay, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel tại Iran đang tiếp diễn. Ông cho biết hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi quan điểm "cụ thể và hữu ích", đồng thời cũng đề cập Venezuela, vấn đề thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Tuần trước, Mỹ đã tạm thời "cho phép Ấn Độ mua dầu của Nga", với kỳ vọng giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu trên thị trường.

Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ kể từ khi chiến sự Iran bùng phát hôm 28-2.

Một vấn đề khiến phía Mỹ đặc biệt quan tâm là vai trò của Nga trong cuộc xung đột này. Nga được xem là đồng minh quan trọng của Iran và giới chức Mỹ lo ngại Moscow có thể đang hỗ trợ Tehran.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump giảm nhẹ khả năng này. Trong khi đó, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff nói rằng ông đã liên lạc với các quan chức Nga và nhấn mạnh họ không nên chia sẻ bất kỳ thông tin tình báo nào với Iran.

Cùng thời điểm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói trên truyền hình nhà nước rằng Pháp, Trung Quốc và Nga đã liên hệ để thảo luận các điều kiện cho một thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ và Israel.