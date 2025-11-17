Giá dầu nhấp nhổm theo đòn tấn công của Ukraine vào Nga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Giá dầu nhấp nhổm theo đòn tấn công của Ukraine vào Nga

Anh Thư

(NLĐO) - Giá dầu thế giới đã "đảo chiều" sau khi xuất hiện 2 tàu chở dầu neo đậu tại cảng Novorossiysk của Nga trên biển Đen.

Theo Bloomberg hôm 17-11, giá dầu thế giới đã giảm sau khi 2 tàu chở dầu được nhìn thấy đang neo đậu tại cảng Novorossiysk của Nga.

Đây là dấu hiệu cho thấy cảng biển Đen quan trọng này đã hoạt động trở lại sau khi hứng chịu thiệt hại từ các cuộc tấn công của Ukraine hồi tuần trước.

Giá dầu Brent đã giảm xuống dưới 64 USD/thùng trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm còn 59 USD/thùng.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga, giá dầu thế giới biến động - Ảnh 1.

Một trạm bơm dầu Transneft và một bể chứa ở cảng Novorossiysk, bên bờ vịnh Tsemes thuộc biển Đen - Ảnh: TASS

Trước đó, một loạt biến động đã đe dọa nguồn cung toàn cầu, khiến giá dầu tăng. Lý do hàng đầu được nhắc đến là các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào ngành lọc dầu Nga.

Theo đài RT, Ukraine đã tấn công các kho chứa dầu, nhà máy chế biến và trạm đo lường của Nga bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, với lý do những cơ sở này hỗ trợ cỗ máy quân sự Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Ngược lại, phía Nga cũng đã tấn công lưới điện và các thành phần liên quan vì cho rằng những cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ quân đội Ukraine.

Ngoài ra, việc Iran bắt giữ một tàu chở dầu gần eo biển Hormuz hồi tuần trước, tình trạng ngừng hoạt động tại các nhà máy quan trọng ở châu Á... cũng đã tác động đến giá dầu, theo Bloomberg.

Trong khi đó, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic hôm 16-11 cho biết nước này sẵn sàng trả thêm tiền để giành lại quyền kiểm soát công ty lọc dầu duy nhất của nước này là NIS AD, hiện thuộc sở hữu Nga. Đây là nỗ lực nhằm tách công ty này khỏi các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh chủ sở hữu của NIS đang đàm phán với các nhà đầu tư từ châu Á và châu Âu về khả năng tiếp quản công ty này.

Tin liên quan

Nga liên tục không kích, Ukraine đối mặt "mùa đông khắc nghiệt nhất"

Nga liên tục không kích, Ukraine đối mặt "mùa đông khắc nghiệt nhất"

(NLĐO) - Ukraine đã đạt được thỏa thuận nhập khẩu nhiên liệu lên tới gần 2 tỉ euro mỗi năm từ Hy Lạp.

Giằng co giữ Pokrovsk, Ukraine tung đòn cắt đứt tuyến hậu cần Nga

(NLĐO) - Quân đội Ukraine đã phá hủy tuyến đường nối Selidove và Pokrovsk, cắt đứt khả năng xâm nhập thành phố bằng xe hạng nhẹ của Nga.

100 triệu USD bốc hơi, tổng thống Ukraine ra tuyên bố đặc biệt

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine cam kết sẽ cải tổ toàn diện các công ty năng lượng nhà nước sau bê bối tham nhũng lớn làm rung chuyển ngành này.

Ukraine Cảng Novorossiysk biển Đen nhà máy lọc dầu giá dầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo