Giá dầu nhấp nhổm theo đòn tấn công của Ukraine vào Nga

Theo Bloomberg hôm 17-11, giá dầu thế giới đã giảm sau khi 2 tàu chở dầu được nhìn thấy đang neo đậu tại cảng Novorossiysk của Nga.

Đây là dấu hiệu cho thấy cảng biển Đen quan trọng này đã hoạt động trở lại sau khi hứng chịu thiệt hại từ các cuộc tấn công của Ukraine hồi tuần trước.

Giá dầu Brent đã giảm xuống dưới 64 USD/thùng trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm còn 59 USD/thùng.

Một trạm bơm dầu Transneft và một bể chứa ở cảng Novorossiysk, bên bờ vịnh Tsemes thuộc biển Đen - Ảnh: TASS

Trước đó, một loạt biến động đã đe dọa nguồn cung toàn cầu, khiến giá dầu tăng. Lý do hàng đầu được nhắc đến là các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào ngành lọc dầu Nga.

Theo đài RT, Ukraine đã tấn công các kho chứa dầu, nhà máy chế biến và trạm đo lường của Nga bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, với lý do những cơ sở này hỗ trợ cỗ máy quân sự Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Ngược lại, phía Nga cũng đã tấn công lưới điện và các thành phần liên quan vì cho rằng những cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ quân đội Ukraine.

Ngoài ra, việc Iran bắt giữ một tàu chở dầu gần eo biển Hormuz hồi tuần trước, tình trạng ngừng hoạt động tại các nhà máy quan trọng ở châu Á... cũng đã tác động đến giá dầu, theo Bloomberg.

Trong khi đó, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic hôm 16-11 cho biết nước này sẵn sàng trả thêm tiền để giành lại quyền kiểm soát công ty lọc dầu duy nhất của nước này là NIS AD, hiện thuộc sở hữu Nga. Đây là nỗ lực nhằm tách công ty này khỏi các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh chủ sở hữu của NIS đang đàm phán với các nhà đầu tư từ châu Á và châu Âu về khả năng tiếp quản công ty này.