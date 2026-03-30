Quốc tế

Ông Donald Trump nói “Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz”

Hải Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “rất sớm đạt thoả thuận với Iran” trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép và tình hình Hormuz vẫn đầy căng thẳng

Phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ  Không lực Một hôm 29-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump nói tiến trình đàm phán Mỹ - Iran "đang diễn ra thuận lợi" nhưng vẫn để ngỏ khả năng không đạt kết quả cuối cùng.

"Chúng tôi đang đàm phán rất tốt với Iran. Nhưng không ai có thể nói trước được điều gì về Tehran. Thực tế cho thấy chúng tôi đã đàm phán với họ rồi sau đó nhiều khi vẫn phải đánh họ" - chủ nhân Nhà Trắng nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Tôi nhìn thấy một thỏa thuận với Iran và nó có thể đến rất sớm, song cũng có thể sẽ không xảy ra".

Tổng thống Donald Trump nói “Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz” - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump hôm 29-3 cho biết Mỹ "đang kiểm soát eo biển Hormuz". Ảnh: AP

Khi được nhà báo Libby Alon của Kênh 14 Israel hỏi liệu Mỹ có thể giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz hay không, ông Donald Trump đáp: "Có chứ, tất nhiên, chuyện đó đã và đang diễn ra".

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Việc tuyến vận tải huyết mạch này bị Iran phong tỏa một phần đã đẩy giá dầu tăng vọt.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn riêng với báo Financial Times, Tổng thống Donald Trump còn công khai nhắc tới khả năng kiểm soát hạ tầng dầu mỏ của Iran. 

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đặc biệt nhắc tới đảo Kharg, đầu mối quan trọng trong hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. 

Ông nói: "Có thể chúng tôi sẽ lấy đảo Kharg, cũng có thể không. Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn". Tổng thống Donald Trump đồng thời cho rằng nếu chọn phương án kiểm soát đảo Kharg, Mỹ có thể sẽ phải hiện diện tại đây một thời gian.

Khi được hỏi về năng lực phòng thủ của Iran tại hòn đảo giàu dầu mỏ này, ông Donald Trump trả lời: "Tôi không nghĩ họ có phòng thủ gì cả. Chúng tôi có thể lấy nó rất dễ dàng".

Tổng thống Donald Trump đặt hạn chót ngày 6-4 để Tehran chấp nhận một thỏa thuận, nếu không sẽ phải đối mặt với các đòn đánh nhằm vào lĩnh vực năng lượng.

"Chúng tôi còn khoảng 3.000 mục tiêu. Chúng tôi đã ném bom 13.000 mục tiêu và còn thêm vài ngàn mục tiêu nữa" - ông nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump còn đưa ra loạt tuyên bố về hoạt động tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Ông nói Iran đã cho 10 tàu đi qua như một "món quà" và hiện "cho thêm 20 tàu nữa", trong đó 20 tàu này "đã bắt đầu đi và đang đi thẳng qua giữa eo biển".

Tổng thống Donald Trump nói thêm rằng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf là người trực tiếp phê chuẩn động thái này.

Tổng thống Donald Trump nói “Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz” - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ "bí mật lên kế hoạch đổ bộ vào Iran" trong khi vẫn đề nghị đàm phán. Ông nói rằng lực lượng Iran đang "chờ đợi" quân đội Mỹ. Ảnh: Shutterstok

Đáp lại, Tehran khẳng định bộ máy lãnh đạo của họ vẫn vững chắc, đồng thời bác bỏ các suy đoán về biến động nội bộ.

Iran cũng phát đi cảnh báo cứng rắn và cáo buộc Mỹ dùng ngoại giao như vỏ bọc cho một kế hoạch tấn công trên bộ.

Iran cảnh báo lính Mỹ sẽ thành "mồi cho cá mập", tuyên bố tấn công nhiều căn cứ

Iran cảnh báo lính Mỹ sẽ thành "mồi cho cá mập", tuyên bố tấn công nhiều căn cứ

(NLĐO) - Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho kịch bản Mỹ tấn công trên bộ từ lâu.

Lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng, Israel tiếp tục bị nã tên lửa

(NLĐO) - Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảm ơn người dân Iraq vì đã ủng hộ trong cuộc xung đột chống lại Mỹ và Israel.

Điểm nóng xung đột ngày 30-3: Cục diện Trung Đông vẫn mờ mịt

(NLĐO) – Sau 1 tháng xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, nhiều người phải nhìn lại học thuyết "hòa bình thông qua sức mạnh" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

