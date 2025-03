Gia đình ca sĩ quyên toàn bộ tiền phúng điếu

Trang Allkpop thông tin, em trai của Wheesung đã chia sẻ thông qua công ty quản lý Tajo Entertainment, rằng: "Trong tang lễ vào cuối tuần trước, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ anh trai tôi đã đến tiễn biệt trong chuyến đi cuối cùng. Tình cảm ấy mang đến sự ấm áp và bảo đảm anh ấy không đơn độc. Gia đình chúng tôi đã cố gắng để thể hiện sự tôn trọng đúng mực nhưng nếu có bất kỳ thiếu sót nào cũng mong mọi người thông cảm".

Nam ca sĩ Wheesung

Người em trai nói thêm rằng được an ủi bởi có nhiều người nói rằng họ tìm thấy hạnh phúc, sức mạnh thông qua âm nhạc của Wheesung. Mặc dù Wheesung phải vật lộn với nhiều cảm xúc tiêu cực và những tình huống đau đớn bất ngờ không thể dễ dàng vượt qua nhưng anh không ngừng làm việc chăm chỉ để tạo ra âm nhạc tuyệt đẹp và giữ cho niềm đam mê ca hát luôn sống động. Gia đình hy vọng những tác phẩm của Wheesung sẽ không bao giờ bị lãng quên.

"Toàn bộ số tiền phúng điếu nhận được trong lễ tang sẽ được sử dụng theo cách có thể tạo ra tác động tích cực đến xã hội nhân danh Wheesung.

Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực này để tìm ra cách sử dụng bền vững và có ý nghĩa nhất" - gia đình Wheesung công bố.

Nam ca sĩ Wheesung được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng vào ngày 10-3, hưởng dương 43 tuổi.

Anh ra đi vĩnh viễn tuổi 43

Wheesung sinh năm 1982, ra mắt vào năm 2002 với album đầu tay "Like a Movie" và nhanh chóng nổi tiếng với ca khúc "Can't I?". Anh tiếp tục gây ấn tượng với những ca khúc: "With Me", "The Day We Met Again", "Incurable Disease" và "One Year".

Ngoài sự nghiệp solo, Wheesung còn được biết đến với kỹ năng viết lời bài hát. Anh đã đóng góp lời bài hát cho nhiều ca khúc nổi tiếng.

Năm 2017, Wheesung ra mắt hãng thu âm Real Slow Company. Năm 2021, anh gặp rắc rối pháp lý, bị kết án một năm tù và hai năm quản chế sau khi bị kết tội sử dụng trái phép Propofol.