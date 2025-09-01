Người nước ngoài hòa giọng cùng người dân hát vang “Như có Bác trong ngày đại thắng”
(NLĐO) - Đã sang ngày mới 2-9, không khí trên các tuyến phố Hà Nội vẫn rất sôi động, người dân hào hứng phất cờ Tổ quốc, cùng hát vang những bài ca cách mạng.
Vào lúc 6 giờ 30 sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 40.000 người, trong đó bao gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia.
Báo Người Lao Động tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9.
Bình luận (0)