Gia đình phát hiện người đàn ông 65 tuổi tử vong với dao cắm trên người

Sáng 18-5, lực lượng Công an Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin ban đầu từ các nhân chứng liên quan vụ một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, gần 7 giờ cùng ngày, người thân phát hiện ông H.H.H. (65 tuổi, trú khu phố Cam Bình, phường Phước Hội) nằm bất động trong nhà, xung quanh có nhiều máu và một con dao trên vùng ngực. Gia đình lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Phước Hội đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa và bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Một người thân cho biết thời gian gần đây, nạn nhân có dấu hiệu buồn bã, căng thẳng vì bị lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.