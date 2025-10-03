Gia đình trao tư liệu quý của NSND Đinh Bằng Phi dịp Giỗ Tổ

Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM tiếp nhận tư liệu quý từ gia đình NSND Đinh Bằng Phi

Ngày 3-10, nhân dịp Giỗ Tổ sân khấu Việt Nam 2025, gia đình NSND Đinh Bằng Phi mà đại diện là ông Đinh Thành Tâm (nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Dương, xã Nhà Bè, TP HCM) trao tặng tư liệu quý NSND Đinh Bằng Phi dày công biên soạn, lưu giữ suốt nhiều thập kỷ cho Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM.

Do tuổi cao sức yếu, NSND Đinh Bằng Phi không tự thân đến dự lễ tiếp nhận, ủy quyền hoàn toàn cho con trai.

NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM, đại diện Nhà hát tiếp nhận nguồn tư liệu quý gồm tư liệu nghiên cứu, sách, báo… từ gia đình NSND Đinh Bằng Phi.

Tại lễ tiếp nhận, ông Đinh Thành Tâm chia sẻ: "Cách đây 7 năm trước, ba tôi còn rất minh mẫn, đã giao cho tôi toàn bộ tư liệu chính cá nhân tôi cũng không tưởng tượng được trong suốt quá trình ông đã nghiên cứu, biên soạn, sưu tầm. Tôi hiểu đây là di sản, tất nhiên, giá trị của nó về vật chất không thể đánh giá nhưng tinh thần rất to lớn. Ông nói hãy tìm cách chia sẻ nguồn tư liệu này đến cho người cần".

Ông Đinh Thành Tâm cho biết lúc đó ông cũng lúng túng, có chuẩn bị thư phòng trưng bày, bảo quản toàn bộ tư liệu. Tuy nhiên, để chia sẻ cho mọi người, ông thấy không thuận lợi. Rất may, dịp Tết năm trước, đoàn Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM có đến thăm NSND Đinh Bằng Phi, ông Đinh Thành Tâm có đề xuất và được NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh chia sẻ việc trao tặng lại nguồn tư liệu này để Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM bảo quản.

"Chúng tôi giữ trong tay thì đó chỉ là bản thảo, sách giá trị nhưng không được mọi người biết đến. Nếu mang đến gửi cho Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM với không gian riêng, đúng với chuyên môn mọi người thì sẽ đến với nhiều người. Tôi nghĩ đây là điều quý báu không chỉ riêng cho nghệ thuật mà còn gia đình chúng tôi" - ông Đinh Thành Tâm trải lòng.

Nguyện ước gia đình nguồn tư liệu quý đến đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời gian. Thứ hai, gia đình mong nguồn tư liệu này được bảo tồn để đến tay những nghệ sĩ cần nguồn tư liệu, những sinh viên chuyên ngành, những người đam mê nghiên cứu, theo nguyện ước gia đình. Trong một số tư liệu được đánh máy khoảng chục năm và hiện tại đã bắt đầu nhòe, nếu được điều kiện số hóa toàn bộ tư liệu thì tương lai dễ sử dụng hơn, mang lại lợi ích thiết thực.

Danh sách tư liệu tiêu biểu: 1. "Trăng sáng trong thơ Bác trong tên Bác" - Nguyễn Tất Hiển; 2. Mịch Quang Lão tướng tuồng - Hoàng Chương; 3. Tuồng cổ - Hoàng Châu Ký; 4. Liệt truyện Kẻ sĩ đất Thang Mộc - Vũ Ngọc Liễn; 5. Kịch hát Việt Nam chọn lọc - Tuồng - NXB Sân khấu; 6. Những vấn đề thẩm mỹ đạo lý xã hội trong tuồng cổ - Xuân Yến; 7. Nghệ thuật tuồng Bắc - Hoàng Chương; 8. Nhìn về sân khấu hát bội Nam Bộ - NSND Đinh Bằng Phi (3 quyển); 9. 300 năm Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh - Sở VHTT TP HCM;

10. TP Hồ Chí Minh hai mươi năm (1975 - 1995) - Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM; 11. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể - NXB Trẻ; 12. Niên giám giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật - Bộ VHTT; 13. Quốc hồn - Truyện Văn Thiên Tường 14. 50 năm Hội nghệ sĩ sân khấu - Các tư liệu tiêu biểu gắn liền với hoạt động lưu diễn & bảo tồn hát bội (1960-1990) - NXB Sân khấu.

Sau phần tiếp nhận trao tặng, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM đã tổ chức cúng giỗ tổ sân khấu với đầy đủ các nghi lễ. Đến tham dự có ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao TP HCM, bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM…