Kinh tế

Giá gas điều chỉnh tăng, người tiêu dùng lo lắng

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Từ ngày 1-4, giá gas đồng loạt tăng từ 85.000 - 90.000 đồng/bình 12 kg.

Tối 31-3, các công ty kinh doanh gas, đồng loạt thông báo điều chỉnh giá gas.

Theo điều chỉnh này, từ ngày 1-4, giá gas tăng từ 85.000 - 90.000 đồng/bình 12 kg. Lý do tăng giá là do giá thế giới (giá CP) giao tháng 4 tăng 232,5 USD, lên 775 USD/tấn.

Giá gas tăng cao gây áp lực lên cho người buôn bán

Theo đó, Saigon Petro điều chỉnh mức giá mới, tăng 7.917 đồng/kg, lên 654.000 đồng/bình 12 kg. Tương tự, gas City Petro, Vinapacific, Petro, Vimexco cùng tăng 7.917 đồng/kg, lên 647.000 đồng/bình 12 kg.

Gas Thủ Đức, VT Gas, Gia Đình Gas cũng điều chỉnh tăng giá gas như những doanh nghiệp khác.

Theo quy định tại Nghị định 87 về kinh doanh khí, doanh nghiệp đầu mối được quyền quyết định giá bán theo biến động giá CP và các chi phí liên quan, đồng thời phải thông báo, đăng ký với cơ quan quản lý. Giá gas trong nước thường được điều chỉnh vào đầu tháng căn cứ giá CP và các yếu tố như vận chuyển, tỉ giá, chi phí tài chính.

Đáng chú ý, trong tháng 3, giá gas đã được một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng nhiều lần, với tổng mức tăng 120.000 – 150.000 đồng/bình 12 kg.

Giá cả hàng quán tăng do giá gas tăng mạnh

Giá gas liên tục tăng trong thời gian qua khiến người dân lo lắng bởi nó khiến chi phí sinh hoạt hàng ngày tăng theo.

Đây cũng là lý do khiến nhiều gia đình chuyển hướng sang sử dụng bếp điện. Ông Châu Thanh Tuấn (ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM) cho biết khi giá gas tăng, gia đình quyết định chuyển sang sử dụng bếp từ.

Bếp điện được nhiều người chọn mua khi giá gas tăng cao


