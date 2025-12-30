HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 30-12: Chợ đầu mối tiếp tục "đánh" giá lên

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo hơi nhập về cơ sở giết mổ tại TPHCM hiện vẫn ổn định như tuần trước - tức không tăng giá, song giá thịt heo tại chợ đầu mối lại tăng đáng kể

Ngày 30-12, sản lượng heo mảnh đưa về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) đạt 5.124 con, tương đương khoảng 384 tấn, giảm 11 tấn so với cuối tuần trước. Nguồn cung sụt nhẹ đã kéo giá heo mảnh tại chợ đầu mối tăng trở lại. 

Cụ thể, heo mảnh loại 1 tăng 3.000 đồng/kg, lên mức 85.000 đồng/kg; heo mảnh loại 2 tăng 1.000 đồng/kg, đạt 78.000 đồng/kg.

Kéo theo đó, giá thịt pha lóc cũng tăng mạnh từ 5.000 - 7.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Cụ thể, sườn non 150.000 đồng; ba rọi 130.000 đồng; thịt đùi 87.000 đồng; cốt lết 85.000 đồng; giò trước 77.000 đồng và giò sau 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 30-12: Chợ đầu mối tiếp tục "đánh" giá lên - Ảnh 1.

Giá heo pha lóc tăng cao

Theo các thương lái tại chợ đầu mối, giá heo hơi nhập về các cơ sở giết mổ tại TPHCM hiện vẫn giữ ổn định so với tuần trước. Heo từ các công ty chăn nuôi lớn có giá từ 63.500 – 66.000 đồng/kg, trong khi heo từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dao động 55.000 – 65.000 đồng/kg.

Việc giá heo hơi chưa tăng nhưng giá heo mảnh và thịt pha lóc tăng mạnh được lý giải là do trước đó thương lái bán ra với biên lợi nhuận rất thấp, thậm chí thua lỗ. Bước vào cao điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng đã tạo điều kiện để điều chỉnh giá, bù đắp chi phí.

Tại các vùng miền, đầu tuần này các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn vẫn chưa điều chỉnh giá heo hơi. Miền Bắc duy trì mức 68.000 – 71.000 đồng/kg; Bắc Trung Bộ 67.000 – 70.000 đồng/kg; Nam Trung Bộ 62.000 – 66.000 đồng/kg; Đông Nam Bộ 62.000 – 65.000 đồng/kg; Tây Nam Bộ 61.000 – 64.000 đồng/kg.

