Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 28-12: Tiếp tục biến động tại chợ đầu mối

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo mảnh tại chợ đầu mối ở TP HCM liên tục tăng, chỉ khoảng một tháng qua đã có mức tăng tổng 22.000 đồng/kg.

Ngày 28-12, thông tin từ thương lái tại chợ đầu mối, giá heo mảnh tăng 1.000 đồng, lên 77.000 – 82.000 đồng/kg.

Được biết giá heo hơi đưa về cơ sở giết mổ tại TP HC hiện có mức giá tăng 1.000 đồng so với đầu tuần, lên 63.500 – 66.000 đồng/đồng đối với heo của các công ty, còn heo từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn ổn định 55.000 – 65.000 đồng/kg.

Số lượng heo về chợ đầu mối đạt 399 tấn, tăng 3 tấn so với đầu tuần. Thương lái tại chợ đầu mối không chỉ điều chỉnh giá heo mảnh tăng mà còn tăng giá các mặt hàng heo pha lóc. Cụ thể, thịt đùi tăng 1.000 đồng lên 83.000 đồng/kg, sườn non tăng 3.000 đồng lên 143.000 đồng/kg, cốt lết tăng 2.000 đồng lên 80.000 đồng/kg, ba rọi tăng 5.000 đồng lên 125.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 28-12: Tiếp tục biến động tại chợ đầu mối - Ảnh 1.

Giá heo mảnh, heo pha lóc đều tăng

Thông tin từ thương lái cho biết, sở dĩ giá heo hơi khu vực phía Bắc cao hơn phía Nam là từ nguồn cung không còn dồi dào, do ảnh hưởng bão lũ trước đó đã gây thiệt hại đến một số trang trại chăn nuôi. Sau bão lũ, các trang trại bị ảnh hưởng cũng đã tái đàn trở lại để kịp cung cấp heo ra thị trường Tết sắp đến.

Còn tại các vùng miền, cuối tuần này vẫn chưa thấy các công ty chăn nuôi quy mô lớn điều chỉnh giá heo hơi bán ra. Giá heo hơi hiện tại vẫn ở mức như đầu tuần, khu vực miền Bắc 68.000 – 71.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ 67.000 – 70.000 đồng/kg, Nam Trung Bộ 62.000 – 66.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 62.000 – 65.000 đồng/kg, Tây Nam Bộ 61.000 – 64.000 đồng/kg.

chợ đầu mối điều chỉnh giá thị trường tết heo hơi giá heo TPHCM
