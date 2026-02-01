Giá heo hơi hôm nay, 1-2: Giá thịt heo tăng mạnh tại chợ đầu mối

Ngày 1-2, thông tin các công ty chăn nuôi lớn điều chỉnh giá heo giảm 2.000 đồng tại khu vực miền Bắc còn 75.000 – 77.000 đồng/kg, còn khu vực Bắc Trung Bộ cũng giảm 2.000 đồng còn 74.000 – 76.000 đồng/kg.

Còn khu vực phía Nam không điều chỉnh giá heo hơi giảm trong đợt này mà vẫn giữ mức giá cao như hồi giữa tuần qua. Theo đó, khu vực Nam Trung Bộ có giá heo hơi 74.000 – 78.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 75.000 – 78.000 đồng/kg, Tây Nam Bộ 75.000 – 77.000 đồng/kg.

Giá heo pha lóc tăng mạnh

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), số lượng heo mảnh về chợ tăng 19 tấn so với hồi giữa tuần lên 410 tấn. Giá heo mảnh loại 2 tăng 1.000 đồng lên 95.000 đồng/kg, còn heo mảnh loại 1 vẫn giữ mức giá 100.000 đồng/kg.

Giá heo pha lóc tiếp tục tăng đáng kể, thịt đùi tăng 5.000 đồng lên 100.000 đồng/kg, nạc dăm tăng 5.000 đồng lên 130.000 đồng/kg, ba rọi tăng 5.000 đồng lên 145.000 đồng/kg, cốt lết tăng 2.000 đồng lên 97.000 đồng/kg, giò trước tăng 2.000 đồng lên 90.000 đồng/kg.

Theo thương lái, sở dĩ các công ty chăn nuôi chỉ điều chỉnh giá heo hơi giảm ở khu vực phía Bắc là do hồi giữa tuần qua họ tăng giá mạnh nên sức mua giảm xuống. Do đó, cuối tuần này họ phải điều chỉnh giá giảm xuống nhằm kéo sức mua tăng trở lại. Còn khu vực phía Nam đợt này vẫn không giảm giá là do sức mua vẫn tiếp tục tăng.