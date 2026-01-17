HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 17-1: Hạ nhiệt sau đợt tăng liên tục

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Cuối tuần này, giá heo hơi diễn biến trái chiều, tăng giảm khác nhau giữa các vùng miền.

Ngày 17-1, giá heo hơi tại nhiều khu vực có điều chỉnh trái chiều. Ở miền Bắc, các công ty chăn nuôi đồng loạt giảm giá, trong đó heo loại 2 giảm 1.000 đồng còn 72.000 đồng/kg, heo loại 1 giảm mạnh hơn, xuống 74.000 đồng/kg. Khu vực Bắc Trung Bộ cũng ghi nhận mức giảm tương tự, phổ biến quanh 71.000 – 73.000 đồng/kg.

Ngược lại, giá heo hơi tại Nam Trung Bộ được giữ ổn định so với đầu tuần, dao động 69.000 – 72.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường phía Nam có xu hướng tăng. Đông Nam Bộ điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đồng, lên 69.000 – 71.000 đồng/kg, còn Tây Nam Bộ tăng mạnh nhất, thêm 2.000 đồng, đạt 69.000 – 72.000 đồng/kg. 

Với mức giá này, khu vực Tây Nam Bộ đã vượt Đông Nam Bộ và tiệm cận mặt bằng giá miền Bắc.

- Ảnh 1.

Giá heo hơi tiếp tục biến động tại các vùng miền

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), lượng heo mảnh về chợ đạt 390 tấn, tăng 5 tấn so với giữa tuần. Dù nguồn cung nhích lên, giá heo mảnh vẫn ổn định, dao động 87.000 – 91.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh không biến động kéo theo giá heo pha lóc tại chợ đầu mối cũng giữ nguyên. Các mặt hàng chủ lực như thịt đùi và cốt lết duy trì ở mức 90.000 đồng/kg, sườn non 150.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, ba rọi 135.000 đồng/kg; giò trước và giò sau lần lượt ở mức 80.000 và 75.000 đồng/kg.

Theo thương lái, đợt giảm giá tại miền Bắc chủ yếu mang tính điều chỉnh kỹ thuật, do trước đó giá đã được đẩy lên khá cao. Việc hạ nhẹ lần này nhằm tạo mặt bằng tâm lý cho khả năng tăng trở lại từ tuần tới, đồng thời cũng là cơ sở để các công ty chăn nuôi mạnh tay điều chỉnh tăng giá tại thị trường phía Nam.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay, 15-1: Tiếp tục tăng

Giá heo hơi hôm nay, 15-1: Tiếp tục tăng

(NLĐO) – Trong khoảng một tuần qua, giá heo hơi được điều chỉnh tăng 4 đợt, với mức tăng tổng cộng đến 6.000 đồng, đạt mốc 76.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 12-1: Giá về chợ tiếp tục tăng cao

(NLĐO) – Giá heo pha lóc tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) tăng đến 10.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Dự báo về giá heo hơi Tết Bính Ngọ 2026, khó lên tới 80.000 đồng/kg?

(NLĐO) - Cục Chăn nuôi và Thú y nhận định giá heo hơi trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có khả năng tăng khoảng 5-10%.

chợ đầu mối heo hơi giá heo heo mảnh TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo