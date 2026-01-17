Giá heo hơi hôm nay, 17-1: Hạ nhiệt sau đợt tăng liên tục

Ngày 17-1, giá heo hơi tại nhiều khu vực có điều chỉnh trái chiều. Ở miền Bắc, các công ty chăn nuôi đồng loạt giảm giá, trong đó heo loại 2 giảm 1.000 đồng còn 72.000 đồng/kg, heo loại 1 giảm mạnh hơn, xuống 74.000 đồng/kg. Khu vực Bắc Trung Bộ cũng ghi nhận mức giảm tương tự, phổ biến quanh 71.000 – 73.000 đồng/kg.

Ngược lại, giá heo hơi tại Nam Trung Bộ được giữ ổn định so với đầu tuần, dao động 69.000 – 72.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường phía Nam có xu hướng tăng. Đông Nam Bộ điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đồng, lên 69.000 – 71.000 đồng/kg, còn Tây Nam Bộ tăng mạnh nhất, thêm 2.000 đồng, đạt 69.000 – 72.000 đồng/kg.

Với mức giá này, khu vực Tây Nam Bộ đã vượt Đông Nam Bộ và tiệm cận mặt bằng giá miền Bắc.

Giá heo hơi tiếp tục biến động tại các vùng miền

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), lượng heo mảnh về chợ đạt 390 tấn, tăng 5 tấn so với giữa tuần. Dù nguồn cung nhích lên, giá heo mảnh vẫn ổn định, dao động 87.000 – 91.000 đồng/kg.



Giá heo mảnh không biến động kéo theo giá heo pha lóc tại chợ đầu mối cũng giữ nguyên. Các mặt hàng chủ lực như thịt đùi và cốt lết duy trì ở mức 90.000 đồng/kg, sườn non 150.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, ba rọi 135.000 đồng/kg; giò trước và giò sau lần lượt ở mức 80.000 và 75.000 đồng/kg.

Theo thương lái, đợt giảm giá tại miền Bắc chủ yếu mang tính điều chỉnh kỹ thuật, do trước đó giá đã được đẩy lên khá cao. Việc hạ nhẹ lần này nhằm tạo mặt bằng tâm lý cho khả năng tăng trở lại từ tuần tới, đồng thời cũng là cơ sở để các công ty chăn nuôi mạnh tay điều chỉnh tăng giá tại thị trường phía Nam.