Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 1-5: Chợ đầu mối quay đầu giảm

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TP HCM đều giảm do sức mua yếu vì rơi vào dịp lễ 30-4 và 1-5.

Ngày 1-5, theo ghi nhận từ các thương lái, thị trường heo hơi tiếp tục duy trì sự phân hóa giữa hai nhóm nguồn cung. Cụ thể, giá heo hơi từ các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn vẫn giữ ổn định trong khoảng 70.000 – 73.000 đồng/kg. Trong khi đó, heo hơi từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ được giao dịch ở mức thấp hơn, dao động từ 60.000 – 70.000 đồng/kg.

Tại các chợ đầu mối trên địa bàn TPHCM, diễn biến giá lại có xu hướng đảo chiều so với đầu tuần. Trước đó, giá heo mảnh và heo pha lóc từng được điều chỉnh tăng nhẹ vài ngàn đồng mỗi kg. Tuy nhiên, đến ngày 1-5, thương lái đã đồng loạt giảm giá trở lại do nhu cầu tiêu thụ suy yếu.

Giá heo mảnh, heo pha lóc đều giảm

Giá heo mảnh, heo pha lóc đều giảm

Theo đó, sản lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối tiếp tục giảm 7 tấn so với đầu tuần, còn khoảng 354 tấn. Việc nguồn hàng giảm nhưng giá vẫn đi xuống phản ánh rõ sức mua trên thị trường đang ở mức thấp.

Cụ thể, giá heo mảnh loại 1 tại chợ đầu mối giảm 2.000 đồng, xuống còn 83.000 đồng/kg; heo mảnh loại 2 giảm 3.000 đồng, còn 72.000 đồng/kg. Đà giảm này kéo theo sự điều chỉnh tương ứng ở nhóm thịt pha lóc.

Trong đó, thịt đùi giảm 2.000 đồng, còn 83.000 đồng/kg; cốt lết giảm 3.000 đồng, xuống 82.000 đồng/kg.

Một số mặt hàng khác không có biến động giá trong đợt này, gồm sườn non giữ mức 150.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, giò trước 80.000 đồng/kg, giò sau 75.000 đồng/kg và ba rọi 120.000 đồng/kg.

Lý giải về xu hướng giảm giá, các thương lái cho biết nguyên nhân chính đến từ sức mua suy yếu trong kỳ nghỉ lễ kéo dài. Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay trùng với cuối tuần, khiến thời gian nghỉ tăng lên. Nhiều người dân rời TPHCM để về quê hoặc đi du lịch, làm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại thành phố giảm đáng kể.

Trong bối cảnh đó, dù lượng heo mảnh nhập chợ giảm, áp lực tiêu thụ yếu vẫn buộc thương lái phải điều chỉnh giá bán xuống nhằm kích cầu. Diễn biến này cho thấy thị trường thịt heo đang chịu tác động rõ rệt từ yếu tố mùa vụ và hành vi tiêu dùng trong các kỳ nghỉ dài ngày.

Giá heo hơi hôm nay, 1-5: Chợ đầu mối quay đầu giảm - Ảnh 2.

