Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 27-4: Các vùng miền đều tăng

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo hơi các vùng miền đều tăng nhưng giá thị heo bán ra trên thị trường vẫn không tăng.

Ngày 27-4, theo thông tin từ các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn, giá heo hơi tại khu vực phía Bắc được điều chỉnh tăng nhẹ, phổ biến tăng vài nghìn đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, khu vực Bắc Trung Bộ tăng 2.000 đồng, lên mức 66.000 đồng/kg đối với heo của doanh nghiệp; trong khi heo của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dao động 62.000-66.000 đồng/kg. 

Tại miền Bắc, giá heo của doanh nghiệp ổn định trong khoảng 63.000-67.000 đồng/kg.

Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi ghi nhận mức tăng rõ rệt hơn. 

Tại Nam Trung Bộ, giá heo loại 1 tăng 2.000 đồng, lên 69.000 đồng/kg; heo loại 2 tăng 1.000 đồng, lên 66.000 đồng/kg. Giá heo của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng tăng tương ứng, dao động 67.000-70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi được các công ty chăn nuôi điều chỉnh tăng

Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Bộ ghi nhận mức tăng mạnh. Heo loại 1 tăng 3.000 đồng, lên 72.000 đồng/kg; heo loại 2 tăng 1.000 đồng, lên 68.000 đồng/kg. Giá heo tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dao động 69.000-72.000 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực Tây Nam Bộ có diễn biến trái chiều khi heo loại 2 giảm 1.000 đồng, xuống còn 66.000 đồng/kg; còn heo loại 1 lại tăng 1.000 đồng, lên mức 70.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, việc giá heo hơi tăng chủ yếu do chi phí đầu vào tăng, khi các nhà máy thức ăn chăn nuôi điều chỉnh giá thêm vài trăm đồng/kg. Nguyên nhân đến từ việc giá nguyên liệu nhập khẩu và cước vận tải biển tăng, chịu tác động từ căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ thịt heo hiện vẫn diễn ra chậm, sức mua yếu, khiến giá bán lẻ có xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ. 

Ghi nhận tại các chợ đầu mối ở TPHCM, giá một số mặt hàng phổ biến như: thịt đùi, cốt lết ở mức 82.000 đồng/kg; ba rọi 115.000 đồng/kg; sườn non 135.000 đồng/kg; nạc dăm 120.000 đồng/kg; giò trước 78.000 đồng/kg; giò sau 70.000 đồng/kg.


