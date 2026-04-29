Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 29-4: Chợ đầu mối bật tăng

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM đều tăng, trong đó có mặt hàng tăng đến 5.000 đồng/kg.

Ngày 29-4, theo thông tin từ thương lái, giá heo hơi thu mua từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm mạnh khoảng 5.000 đồng/kg so với đầu tuần, xuống còn 60.000-70.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi từ các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn vẫn duy trì ở mức cao hơn, khoảng 70.000-73.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), lượng heo mảnh nhập về giảm 4 tấn so với đầu tuần, còn 357 tấn. Nguồn cung giảm đã đẩy giá heo mảnh tăng trở lại. 

Cụ thể, heo loại 1 tăng 2.000 đồng/kg lên 85.000 đồng/kg, heo loại 2 tăng 1.000 đồng/kg lên 75.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 29 - 4: Chợ đầu mối tăng giá mạnh , thương lái điều chỉnh - Ảnh 1.

Giá heo mảnh, heo pha lóc đều tăng

Giá heo mảnh tăng kéo theo giá thịt pha lóc tại chợ điều chỉnh đi lên. Một số mặt hàng ghi nhận mức tăng đáng kể như: thịt đùi tăng 3.000 đồng/kg lên 85.000 đồng/kg; sườn non tăng 5.000 đồng/kg lên 150.000 đồng/kg; cốt lết tăng 3.000 đồng/kg lên 85.000 đồng/kg; ba rọi tăng 2.000 đồng/kg lên 120.000 đồng/kg. 

Các phần khác như giò trước tăng 2.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg, giò sau tăng 5.000 đồng/kg lên 75.000 đồng/kg. Riêng nạc dăm là mặt hàng duy nhất giữ nguyên giá so với đầu tuần, ở mức 120.000 đồng/kg.

Ảnh AI: V.Vinh

Ảnh AI: V.Vinh

Theo các thương lái, việc giá heo hơi từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm là do trước đó nhóm này đã đẩy giá bán cao hơn so với mặt bằng giá của doanh nghiệp chăn nuôi lớn. Điều này khiến thương lái chuyển hướng ưu tiên thu mua từ các công ty để có mức giá ổn định hơn. Trong khi đó, heo từ các hộ nhỏ lẻ tiêu thụ chậm, buộc phải điều chỉnh giảm giá để cạnh tranh và đẩy hàng ra thị trường.

Giá heo hơi hôm nay, 27-4: Các vùng miền đều tăng

Giá heo hơi hôm nay, 27-4: Các vùng miền đều tăng

(NLĐO) – Giá heo hơi các vùng miền đều tăng nhưng giá thị heo bán ra trên thị trường vẫn không tăng.

Giá heo hơi hôm nay, 25-4: Chợ đầu mối có giá mới

(NLĐO) – Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM hôm nay được thương lái điều chỉnh tăng đáng kể.

Giá heo hơi hôm nay, 23-4: Đồng loạt giảm tại chợ đầu mối

(NLĐO) – Hôm nay, giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM đều quay đầu giảm đáng kể.

