Giá heo hơi hôm nay, 10-1: Tiếp tục tăng khắp các vùng miền

Ngày 10-1, theo thông tin từ các thương lái, giá heo hơi của các công ty chăn nuôi quy mô lớn được điều chỉnh tăng liên tục trong tuần này. Nếu hồi đầu tuần giá heo hơi của các công ty tăng 1.000 đồng thì hôm nay tăng tiếp, thêm 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi tăng 2.000 đồng so với đầu tuần, lên 70.000 – 72.000 đồng/kg. Còn khu vực Bắc Trung Bộ tăng 1.000 đồng đối với heo loại 2 lên 68.000 đồng/kg, heo loại 1 tăng 2.000 đồng lên 71.000 đồng/kg.

Khu vực phía Nam cũng được các công ty điều chỉnh tăng nhẹ hơn so với khu vực phía Bắc. Theo đó, khu vực Nam Trung Bộ tăng 1.000 đồng lên 65.000 – 68.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ cũng tăng 1.000 đồng lên 64.000 – 67.000 đồng/kg. Riêng khu vực Tây Nam Bộ tăng mạnh đến 3.000 đồng lên 63.000 – 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tiếp tục tăng

Hôm nay lượng heo về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) tăng 5 tấn so với đầu tuần, đạt 363 tấn. Giá heo mảnh ổn định ở mức 78.000 – 84.000 đồng/kg.

Theo đó, giá heo pha lóc cũng giữ mức như đầu tuần, thịt đùi 88.000 đồng/kg, sườn non 145.000 đồng/kg, cốt lết 82.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, ba rọi 130.000 đồng/kg, giò trước 78.000 đồng/kg, giò sau 65.000 đồng/kg.

Thông tin từ thương lái, tháng trước giá heo hơi ở phía Bắc đã "leo" lên 70.000 đồng/kg, nhưng sau đó giảm xuống dưới mức này. Tuy nhiên, từ đầu tuần này, giá heo hơi của các công ty lại tăng trở lại và hôm nay đã đạt mức 72.000 đồng/kg thì cột mốc 75.000 đồng sẽ có khả năng xuất hiện trong tuần tới.