Giá heo hơi hôm nay, 11-1: Tăng từng ngày

Ngày 11-1, thông tin từ thương lái cho giá heo hơi của các công ty vừa tăng thêm 1.000 đồng so với ngày 10-1, lên 71.000 – 73.000 đồng/kg tại khu vực miền Bắc. Còn khu vực Bắc Trung Bộ tăng 2.000 đồng đối với heo loại 2 lên 70.000 đồng/kg, heo loại 1 tăng 1.000 đồng lên 72.000 đồng/kg.

Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi tăng 1.000 đồng lên 66.000 – 69.000 đồng/kg, giá tại Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nam Bộ cũng tăng 1.000 đồng lên 65.000 – 68.000 đồng/kg và 64.000 – 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), giá cả thịt heo vẫn ổn định. Theo đó, giá heo mảnh từ 78.000 – 84.000 đồng/kg. Heo pha lóc như thịt đùi 88.000 đồng/kg, sườn non 145.000 đồng/kg, cốt lết 82.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, giò trước 78.000 đồng/kg, giò sau 65.000 đồng/kg, ba rọi 130.000 đồng/kg.

Giá heo hơi lên 73.000 đồng/kg

Theo các thương lái, giá heo từ nay đến Tết chỉ có tăng, hiện mức giá ở một số nơi đã đạt mốc 73.000 đồng/kg, sang tuần tới có thể đạt mốc 75.000 đồng/kg ở khu vực miền Bắc, còn khu vực miền Nam cũng sẽ tiến lên 70.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá heo giữa các miền có chênh lệch là do khu vực miền Bắc với nguồn cung bị ảnh hưởng do bão lũ vừa qua, còn miền Nam ít ảnh hưởng nên nguồn cung đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.