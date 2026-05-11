Giá heo hơi hôm nay, 11-5: Tăng hai lần chỉ trong 3 ngày

Ngày 11-5, thông tin từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn cho biết giá heo hơi tiếp tục tăng đáng kể.

Theo đó, tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi được công ty điều chỉnh tăng 2.000 đồng so với cuối tuần trước lên 66.000 – 71.000 đồng/kg.

Khu vực Bắc Trung Bộ tăng 2.000 đồng đối với heo loại 2 lên 66.000 đồng/kg, còn heo loại 1 tăng mạnh đến 4.000 đồng lên 70.000 đồng/kg.

Ngược lại, khu vực phía Nam đầu tuần này, các công ty không điều chỉnh mà vẫn giữ mức giá như cuối tuần trước.

Theo đó, khu vực Nam Trung Bộ vẫn giữ mức giá 67.000 – 69.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 69.000 – 72.000 đồng/kg. Tây Nam Bộ từ 66.000 – 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tăng cao

Nguyên do khu vực phía Nam, đầu tuần này không điều chỉnh giá là do trước đó (cuối tuần trước), các công ty đã điều chỉnh giá tăng đến 3.000 đồng/kg. Trong khi đó, khu vực phía Bắc chỉ trong 3 ngày đã điều chỉnh giá heo hơi tăng hai lần, với tổng mức tăng 5.000 – 6.000 đồng/kg.

Theo thương lái, sở dĩ giá hơi khu vực phía Bắc gần đây liên tục tăng giá là do xuất hiện tình trạng nhiều người đi thu gom heo có trọng lượng thấp để tổ chức nuôi "gột", nuôi tăng trọng đến kiếm lời.

Cụ thể, trọng lượng heo được thu gom khoảng 100 kg/con, sau đó tổ chức nuôi thêm khoảng 4 – 5 tuần để đạt cân nặng lên 120 – 125 kg/con kiếm lời. Do tình trạng thu gom heo nuôi "gột" nên dẫn đến thiếu hụt heo cục bộ tại một số nơi, đã tạo cơ hội cho giá heo tăng lên.

Do giá heo hơi các vùng miền đều tăng nên giá heo mảnh tại chợ đầu mối ở TPHCM cũng đã tăng lên 75.000 - 85.000 đồng/kg tùy loại.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) cho thấy giá heo pha lóc đã tăng 2.000 – 5.000 đồng/kg, tùy loại.

Theo đó, mặt hàng sườn non tăng lên 160.000 đồng/kg, cốt lết 88.000 đồng/kg, giò sau 75.000 đồng/kg, ba rọi 130.000 đồng/kg, thịt đùi 85.000 đồng/kg, giò trước 85.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg.