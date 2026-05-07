Giá heo hơi hôm nay, 7-5: Heo mảnh, heo pha lóc đều giảm

Ngày 7-5, theo thông tin từ các thương lái, giá heo hơi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tăng mạnh thêm khoảng 5.000 đồng/kg, lên mức 65.000 - 75.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi từ các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn vẫn ổn định quanh 70.000 - 73.000 đồng/kg.

Theo thương lái, giá heo từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tăng cao do nguồn cung không còn dồi dào như trước, đặc biệt heo loại 1 đang thiếu hụt cục bộ.

Trái ngược với diễn biến của giá heo hơi, giá heo mảnh và thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối lại giảm. Cụ thể, lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) giảm 27 tấn so với đầu tuần, còn 344 tấn. Dù nguồn cung giảm mạnh, giá heo mảnh vẫn được điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 74.000 - 84.000 đồng/kg.

Sức mua thịt heo trên thị trường đang giảm

Giá heo mảnh giảm kéo theo mặt bằng giá thịt heo pha lóc đi xuống ở nhiều mặt hàng. Trong đó, sườn non giảm mạnh nhất, tới 5.000 đồng xuống còn 155.000 đồng/kg; ba rọi, cốt lết, thịt đùi và các loại giò cũng đồng loạt hạ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với đầu tuần. Riêng nạc dăm là mặt hàng duy nhất giữ nguyên giá bán 120.000 đồng/kg.

Theo lý giải của thương lái, sức mua thịt heo trên thị trường sau giai đoạn tăng mạnh đầu tuần hiện đã chững lại và có xu hướng giảm. Thị trường tiêu thụ chậm khiến lượng heo nhập chợ đầu mối Hóc Môn phải điều chỉnh giảm gần 30 tấn so với đầu tuần, đồng thời giá heo mảnh và thịt pha lóc cũng đi xuống.