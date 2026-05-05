Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 5-5: Bật tăng

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TP HCM tăng đáng kể, có nhiều mặt hàng tăng đến 10.000 đồng/kg.

Ngày 5-5, theo thông tin từ các thương lái, giá heo hơi tại khu vực phía Nam tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, heo hơi từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn được giao dịch khoảng 70.000-73.000 đồng/kg, trong khi heo từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dao động 60.000-70.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, sản lượng heo mảnh về chợ tăng 17 tấn so với cuối tuần trước, đạt 371 tấn. Giá heo mảnh đầu tuần cũng được điều chỉnh tăng, trong đó loại 1 tăng 2.000 đồng, lên 85.000 đồng/kg; loại 2 tăng 3.000 đồng, lên 75.000 đồng/kg.

Dù mức tăng của heo mảnh chỉ dao động 2.000-3.000 đồng/kg, giá thịt heo pha lóc lại được điều chỉnh tăng đáng kể, với nhiều mặt hàng tăng từ 2.000 đến 10.000 đồng/kg. Trong đó, sườn non và ba rọi ghi nhận mức tăng mạnh nhất lên 160.000 đồng và 130.000 đồng/kg, trong khi một số sản phẩm như giò sau và nạc dăm vẫn giữ nguyên giá.

Giá heo hơi hôm nay, 5-5: Sau lễ bật tăng - Ảnh 1.

Giá heo mảnh, heo pha lóc đều tăng

Việc giá heo hơi không tăng nhưng giá heo mảnh và thịt pha lóc lại tăng khiến nhiều người tiêu dùng thắc mắc. Tuy nhiên, theo các thương lái, diễn biến giá thịt chủ yếu phụ thuộc vào cung – cầu thị trường. Khi sức mua tăng, giá bán lẻ có xu hướng điều chỉnh theo.

Các thương lái cho biết trong dịp nghỉ lễ, nhu cầu tiêu thụ thịt heo giảm do nhiều người đi du lịch hoặc về quê. Sau kỳ nghỉ, hoạt động sinh hoạt và kinh doanh trở lại bình thường, kéo theo nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, tạo điều kiện để giá thịt heo nhích lên.

Dù vậy, giới kinh doanh nhận định mặt bằng giá cao hiện tại khó duy trì lâu dài. Khi nguồn cung ổn định trở lại và nhu cầu tiêu thụ giảm dần, giá thịt heo có thể sớm điều chỉnh giảm trong thời gian tới.

Giá heo hơi hôm nay, 27-4: Các vùng miền đều tăng

Giá heo hơi hôm nay, 27-4: Các vùng miền đều tăng

(NLĐO) – Giá heo hơi các vùng miền đều tăng nhưng giá thị heo bán ra trên thị trường vẫn không tăng.

Giá heo hơi hôm nay, 25-4: Chợ đầu mối có giá mới

(NLĐO) – Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM hôm nay được thương lái điều chỉnh tăng đáng kể.

Giá heo hơi hôm nay, 23-4: Đồng loạt giảm tại chợ đầu mối

(NLĐO) – Hôm nay, giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM đều quay đầu giảm đáng kể.

