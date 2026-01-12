Giá heo hơi hôm nay, 12-1: Giá về chợ tiếp tục tăng cao

Ngày 12-1, thông tin từ thương lái cho biết giá heo hơi từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn nhập về cơ sở giết mổ tại TPHCM tăng 2.000 đồng lên 67.500 – 70.000 đồng/kg, còn heo từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn ổn định mức giá 55.000 – 65.000 đồng/kg.

Lượng heo mảnh về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) tăng 22 tấn so với ngày hôm trước lên 385 tấn. Do giá heo hơi tăng nên giá heo mảnh tại chợ tăng mạnh đến 6.000 đồng lên 83.000 – 90.000 đồng/kg

Do giá heo mảnh tăng cao, giá heo pha lóc tại chợ đầu mối tăng theo đáng kể. Cụ thể thịt heo đùi tăng 2.000 đồng lên 90.000 đồng/kg, sườn non tăng 5.000 đồng lên 150.000 đồng/kg, cốt lết tăng 8.000 đồng lên 90.000 đồng/kg, giò trước tăng 2.000 đồng lên 80.000 đồng/kg, giò sau tăng 5.000 đồng lên 70.000 đồng/kg, ba rọi tăng 10.000 đồng lên 140.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại chợ đầu mối TPHCM tăng cao

Trong khi đó, giá heo hơi của các công ty chăn nuôi quy mô lớn tại khu vực miền Bắc hiện đang có mức giá 71.000 – 73.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ 70.000 – 72.000 đồng/kg, Nam Trung Bộ 66.000 – 69.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 65.000 – 68.000 đồng/kg, Tây Nam Bộ 64.000 – 67.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, giá thịt heo tại chợ đầu mối ở TPHCM hiện đã tăng lên đến 150.000 đồng/kg, nên khả năng vài ngày tới sẽ còn tăng tiếp. Sức mua thịt heo hiện nay cũng đã bắt đầu tăng lên cho nhu cầu chế biến phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới.