Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 13-1, tiếp tục bật tăng mạnh

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐ) - Các công ty chăn nuôi heo quy mô lớn điều chỉnh giá heo hơi tăng cao hầu hết tại các vùng miền.

Ngày 13-1, thông tin từ các công ty chăn nuôi cho biết giá heo hơi tại khu vực miền Bắc vừa được điều chỉnh tăng thêm 3.000 đồng lên 73.000 – 76.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ tăng 2.000 đồng lên 72.000 – 74.000 đồng/kg.

Tương tự, khu vực Nam Trung Bộ có giá heo hơi tăng 2.000 đồng lên 68.000 – 71.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ tăng 2.000 đồng lên 67.000 – 70.000 đồng/kg. 

Còn khu vực Tây Nam Bộ thường xuyên có mức giá thấp nhất so với các vùng miền khác, từ 2 đến 3 giá, thì nay cũng đã leo lên bằng mức giá với khu vực Đông Nam Bộ là 67.000 – 70.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng).

Hôm nay, số lượng heo mảnh về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) giảm 33 tấn còn 352 tấn. Giá heo mảnh loại 2 tăng 2.000 đồng so với ngày hôm trước lên 85.000 đồng/kg, còn heo mảnh loại 1 vẫn ổn định 90.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 13-1: Bật tăng lên 76.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Giá heo hơi liên tục tăng cao

Giá heo pha lóc tại chợ đầu mối như thịt đùi 90.000 đồng/kg, sườn non 150.000 đồng/kg, cốt lết 90.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, giò trước 82.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng), giò sau 75.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng), ba rọi 135.000 đồng/kg.

Theo thương lái, sở dĩ số lượng heo mảnh về giảm đáng kể là do giá thịt heo từ đầu tuần tăng cao, có loại tăng hơn 10.000 đồng/kg nên sức mua bị chậm lại. Do đó các thương lái phải điều chỉnh số lượng heo về chợ đầu mối giảm xuống để tránh tình trạng tiệu thụ không hết trong buổi chợ đầu trong đêm mà phải kéo dài đến buổi sáng.

Cũng theo thương lái, hiện giá heo hơi đã cán mốc 76.000 đồng/kg, sang tuần tới sẽ tiệm cận 80.000 đồng/kg. 

