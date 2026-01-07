Giá heo hơi hôm nay, 7-1: Bật tăng trở lại

Ngày 7-1, theo thông tin từ thương lái, giá heo hơi của công ty về cơ sở giết mổ tại TPHCM tăng 1.000 đồng lên 65.500 – 68.000 đồng/kg, còn heo từ hộ nuôi nhỏ lẻ ổn định ở mức 55.000 – 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tăng nên giá heo mảnh về chợ đầu mối cũng nhích 2.000 đồng, lên 78.000 – 84.000 đồng/kg. Tương tự, các loại thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối cũng tăng giá theo, thịt đùi tăng 3.000 đồng lên 88.000 đồng/kg, cốt lết tăng 2.000 đồng lên 82.000 đồng/kg, nạc dăm tăng 5.000 đồng lên 120.000 đồng/kg.

Các mặt hàng ổn định giá, như sườn non 145.000 đồng/kg, giò trước 78.000 đồng/kg, giò sau 65.000 đồng/kg, ba rọi 130.000 đồng/kg.

Theo thương lái, sở dĩ giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối đều tăng là do giá heo hơi từ giữa tuần này đã tăng giá trở lại sau gần 10 ngày ổn định.

Giá heo mảnh, heo pha lóc đều tăng

Theo đó, khu vực miền Bắc, giá heo hơi tăng 1.000 đồng lên 68.000 – 70.000 đồng/kg. Khu vực Bắc Trung Bộ, giá heo hơi loại 2 tăng 1.000 đồng lên 67.000 đồng/kg, còn heo loại 1 vẫn giữ mức giá như tuần trước là 69.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi tại khu vực Nam Trung Bộ cũng được các công ty điều chỉnh tăng 1.000 đồng đối với heo loại 2 lên 64.000 đồng/kg, còn heo loại 1 vẫn giữ mức giá 67.000 đồng/kg như tuần trước.

Ngược lại, tại khu vực Đông Nam Bộ heo loại 2 vẫn không tăng, giữ mức 63.000 đồng/kg, còn heo loại 1 tăng 1.000 đồng lên 66.000 đồng/kg.

Riêng khu vực Tây Nam Bộ không có biến động, giá vẫn ổn định ở mức 60.000 – 63.000 đồng/kg.