Ghi nhận thị trường heo hơi ở các tỉnh, thành phố trên cả nước sáng ngày 6-12, ghi nhận mức giá từ 57.000-61.000 đồng/kg. Giá heo hơi tiếp tục giữ đà tăng trong những ngày gần đây.



Giá heo hơi bắt đầu "nóng" lên trước nhu cầu dự báo tăng cao trong dịp cuối năm

Ông Nguyễn Thế Chinh, Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, cho biết giá heo hơi đang giao dịch ở chợ trong khoảng 59.000-60.000 đồng/kg. Dự báo càng gần Tết, xu hướng giá sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu chế biến thực phẩm tăng mạnh, trong khi nguồn cung vừa qua có ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai.

Hiện nay, mỗi ngày chợ giao dịch khoảng trên dưới 1.000 con heo. Tuy giá nhích lên theo thị trường, ông Chinh kỳ vọng tình hình buôn bán sẽ tấp nập hơn khi cận Tết.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, ngoài yêu cầu trong nước, ngành chăn nuôi phải hướng tới xuất khẩu. Cuối năm, giá heo, giá gia cầm có xu hướng tăng cao…

Tuy nhiên, Thứ trưởng Tiến lưu ý cần đảm bảo nguồn cung, ổn định giá để tránh lên quá cao, giữ ổn định chỉ số giá tiêu dùng.

"Tránh để tình trạng lên tivi mua thịt heo gói bánh chưng với giá bình ổn" - ông Tiến nói.



Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chăn nuôi heo đang dần phục hồi sau ảnh hưởng của dịch tả heo Châu Phi, song tốc độ hồi phục còn chậm do ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt và tâm lý thận trọng trong tái đàn; chăn nuôi gia cầm tăng khá do các điều kiện sản xuất tương đối thuận lợi, dịch bệnh được kiểm soát tốt, không bùng phát các ổ dịch dịch bệnh gia cầm lớn, giá bán sản phẩm ở mức ổn định.

Ước tính đến cuối tháng 11-2025, đàn heo của cả nước tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước; đàn gia cầm tăng 2,8%.