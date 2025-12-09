Giá heo hơi hôm nay, 9-12: Khu vực phía Nam bật tăng

Ngày 9-12, giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc được các công ty chăn nuôi heo giữ nguyên ở mức 59.000 – 61.000 đồng/kg, còn khu vực Bắc Trung bộ giảm 1.000 đồng so với đầu tuần còn 59.000 – 61.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, trong đợt điều chỉnh giá lần này khu vực phía Nam lại được các công ty điều chỉnh tăng đáng kể như khu vực Nam Trung Bộ tăng 1.000 đồng lên 58.000 – 60.000 đồng/kg, khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ tăng 1.000 – 2.000 đồng lên 58.000 – 61.000 đồng.

Theo thương lái, sở dĩ giá heo tại một số địa phương phía Bắc lần này giảm giá là do hồi đầu tuần bị đẩy giá lên quá cao, dẫn đến sức tiêu thụ bị chững lại, thậm chí thịt heo trên thị trường khó tiêu thụ buộc phải giảm giá để đẩy hàng ra.

Giá heo hơi khu vực phía Nam tiếp tục tăng

Còn khu vực phía Nam được điều chỉnh tăng giá là do trước đó còn ở mức thấp nên các công ty điều chỉnh giá lên cho cân bằng với phía Bắc. Như vậy giá heo hơi hiện nay tại các vùng miền đều có mức giá tương đương nhau, không còn chênh lệch quá nhiều so với trước đây.

Trong khi đó, giá heo hơi hôm nay ở các thị trường có đường biên giới giáp với Việt Nam lại đang giảm khoảng 2.000 đồng xuống mức rất thấp, như các tỉnh như Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông của Trung Quốc dao động 41.000 - 45.000 đồng/kg.

Còn các thị trường khác vẫn ổn định giá như Lào 35.000 – 45.000 đồng/kg, Thái Lan 55.000 – 59.000 đồng/kg, Campuchia 49.000 – 53.000 đồng/kg.

