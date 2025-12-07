HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 7-12: Tiếp tục tăng trên diện rộng

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Số lượng heo về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) đã tăng trở lại.

Ngày 7-12, các công ty chăn nuôi tiếp tục điều chỉnh giá heo hơi tại nhiều tỉnh thành. Ở miền Bắc, heo loại 2 tăng 1.000 đồng, lên mức 59.000 đồng/kg, trong khi heo loại 1 vẫn giữ 61.000 đồng/kg. 

Tại Bắc Trung Bộ, mức tăng mạnh hơn với 2.000 đồng/kg cho heo loại 2, đạt 60.000 đồng/kg; heo loại 1 giữ nguyên 62.000 đồng/kg.

Khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ ghi nhận mức tăng từ 2.000 – 3.000 đồng/kg, giá giao dịch phổ biến đạt 57.000 – 59.000 đồng/kg. 

Theo thương lái, đợt tăng giá lần này chủ yếu tập trung ở heo loại 2 nhằm thu hẹp chênh lệch so với loại 1, vốn đã được điều chỉnh tăng trước đó. Các doanh nghiệp không tăng giá loại 1 vì lo ngại áp lực tiêu thụ giảm, khiến thị trường chậm nhịp.

Giá heo hơi hôm nay, 7-12: Đạt mốc 62.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Giá heo hơi liên tục tăng

Tại TPHCM, giá heo hơi từ các công ty đưa về cơ sở giết mổ dao động 58.000 - 65.500 đồng/kg, trong khi nguồn heo từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thấp hơn, khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg.

Thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn cho biết lượng heo về chợ sau kỳ rằm tháng 10 âm lịch bắt đầu phục hồi, đạt 381 tấn, tăng 45 tấn so với những ngày trước.

Giá heo mảnh và các mặt hàng pha lóc cũng tăng theo, ngoại trừ hai mặt hàng ba rọi và sườn non vẫn giữ ổn định.

Giá heo hơi hôm nay, 7-12: Đạt mốc 62.000 đồng/kg - Ảnh 2.

 

