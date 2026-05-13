Giá heo hơi hôm nay, 13-5: Miền Bắc tăng tới 8.000 đồng/kg sau một tuần

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 13-5: Miền Bắc tăng tới 8.000 đồng/kg sau một tuần

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Một tuần qua, giá heo hơi khu vực phía Bắc được các công ty chăn nuôi quy mô lớn điều chỉnh tăng liên tiếp 3 lần.

Ngày 13-5, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn tiếp tục điều chỉnh tăng giá heo hơi tại khu vực phía Bắc thêm vài ngàn đồng mỗi kg so với đầu tuần.

Cụ thể, giá heo hơi miền Bắc tăng thêm 1.000 đồng/kg, dao động từ 67.000 - 72.000 đồng/kg. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, heo loại 2 tăng 1.000 đồng/kg lên 67.000 đồng/kg, trong khi heo loại 1 tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 72.000 đồng/kg.

Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn đã 3 lần điều chỉnh giá tại thị trường phía Bắc, với tổng mức tăng từ 6.000 - 8.000 đồng/kg tùy loại heo.

Trong khi đó, giá heo hơi tại khu vực phía Nam vẫn giữ ổn định. Cụ thể, Nam Trung Bộ dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ từ 69.000 - 72.000 đồng/kg và Tây Nam Bộ phổ biến ở mức 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 2026: Miền Bắc tiếp tục tăng giá mạnh - Ảnh 1.

Giá heo phía Bắc tăng giá 3 lần liên tục chỉ trong một tuần

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), lượng heo mảnh nhập chợ tăng thêm khoảng 5 tấn so với đầu tuần, lên mức 350 tấn/ngày. Dù nguồn cung tăng nhẹ nhưng giá heo mảnh vẫn ổn định, dao động từ 75.000 - 85.000 đồng/kg tùy loại.

Do giá heo mảnh chưa biến động thêm nên giá thịt heo pha lóc tại chợ cũng giữ nguyên như đầu tuần. Hiện cốt lết có giá khoảng 88.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, thịt đùi và giò trước cùng ở mức 85.000 đồng/kg, giò sau 75.000 đồng/kg, ba rọi 130.000 đồng/kg và nạc dăm khoảng 120.000 đồng/kg.

Theo một số thương lái, giá thịt heo tại chợ đầu mối tạm thời ổn định do đầu tuần đã được điều chỉnh tăng từ 2.000 - 5.000 đồng/kg. Nếu tiếp tục tăng mạnh trong thời điểm này có thể ảnh hưởng đến sức mua và tạo áp lực cho thị trường tiêu dùng.

Giá heo hơi hôm nay, 13-5: Miền Bắc tăng tới 8.000 đồng/kg sau một tuần - Ảnh 1.

 

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay, 9-5: Tăng ở nhiều khu vực

Giá heo hơi hôm nay, 9-5: Tăng ở nhiều khu vực

(NLĐO) – Do giá heo hơi tăng nên giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM cũng tăng theo.

Giá heo hơi hôm nay, 7-5: Heo mảnh, heo pha lóc đều giảm

(NLĐO) – Cho dù giá heo hơi tăng nhưng giá thịt heo trên thị trường lại giảm do sức mua giảm đáng kể.

Giá heo hơi hôm nay, 5-5: Bật tăng

(NLĐO) – Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TP HCM tăng đáng kể, có nhiều mặt hàng tăng đến 10.000 đồng/kg.

điều chỉnh giá heo hơi giá heo phía Bắc TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo