Giá heo hơi hôm nay, 13-5: Miền Bắc tăng tới 8.000 đồng/kg sau một tuần

Ngày 13-5, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn tiếp tục điều chỉnh tăng giá heo hơi tại khu vực phía Bắc thêm vài ngàn đồng mỗi kg so với đầu tuần.

Cụ thể, giá heo hơi miền Bắc tăng thêm 1.000 đồng/kg, dao động từ 67.000 - 72.000 đồng/kg. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, heo loại 2 tăng 1.000 đồng/kg lên 67.000 đồng/kg, trong khi heo loại 1 tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 72.000 đồng/kg.

Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn đã 3 lần điều chỉnh giá tại thị trường phía Bắc, với tổng mức tăng từ 6.000 - 8.000 đồng/kg tùy loại heo.

Trong khi đó, giá heo hơi tại khu vực phía Nam vẫn giữ ổn định. Cụ thể, Nam Trung Bộ dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ từ 69.000 - 72.000 đồng/kg và Tây Nam Bộ phổ biến ở mức 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), lượng heo mảnh nhập chợ tăng thêm khoảng 5 tấn so với đầu tuần, lên mức 350 tấn/ngày. Dù nguồn cung tăng nhẹ nhưng giá heo mảnh vẫn ổn định, dao động từ 75.000 - 85.000 đồng/kg tùy loại.

Do giá heo mảnh chưa biến động thêm nên giá thịt heo pha lóc tại chợ cũng giữ nguyên như đầu tuần. Hiện cốt lết có giá khoảng 88.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, thịt đùi và giò trước cùng ở mức 85.000 đồng/kg, giò sau 75.000 đồng/kg, ba rọi 130.000 đồng/kg và nạc dăm khoảng 120.000 đồng/kg.

Theo một số thương lái, giá thịt heo tại chợ đầu mối tạm thời ổn định do đầu tuần đã được điều chỉnh tăng từ 2.000 - 5.000 đồng/kg. Nếu tiếp tục tăng mạnh trong thời điểm này có thể ảnh hưởng đến sức mua và tạo áp lực cho thị trường tiêu dùng.