Giá heo hơi hôm nay, 9-5: Tăng ở nhiều khu vực

Ngày 9-5, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn điều chỉnh tăng giá heo hơi tại một số khu vực trên cả nước.

Tại miền Bắc, giá heo loại 1 tăng khoảng 3.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg. Heo loại 2 cũng tăng nhẹ, dao động quanh 64.000 đồng/kg.

Khu vực Bắc Trung Bộ ghi nhận mức tăng phổ biến khoảng 2.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi lên vùng 64.000-66.000 đồng/kg.

Ở phía Nam, mặt bằng giá tiếp tục duy trì ở mức cao. Khu vực Đông Nam Bộ là nơi có mức tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg, khi heo loại 1 lên khoảng 72.000 đồng/kg, còn heo loại 2 đạt khoảng 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Nam Trung Bộ chủ yếu giữ giá ổn định, riêng heo loại 2 tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên khoảng 67.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Tây Nam Bộ gần như không biến động so với tháng trước, phổ biến từ 66.000-68.000 đồng/kg.

Giá heo ở chợ đầu mối TP HCM tăng trở lại

Diễn biến tăng giá heo hơi cũng tác động đến thị trường thịt heo tại chợ đầu mối nông sản Hóc Môn (TPHCM).

Theo ghi nhận, lượng heo mảnh nhập chợ tăng nhẹ lên khoảng 345 tấn, cao hơn giữa tuần khoảng 1 tấn. Tuy nhiên, do giá heo hơi đầu vào đi lên, thương lái đã điều chỉnh giá heo mảnh tăng thêm khoảng 1.000 đồng/kg, dao động 75.000-85.000 đồng/kg tùy loại.

Đáng chú ý, giá thịt heo pha lóc tăng mạnh hơn ở một số mặt hàng. Trong đó, sườn non tăng khoảng 5.000 đồng/kg, lên mức 160.000 đồng/kg. Cốt lết tăng lên 88.000 đồng/kg, ba rọi khoảng 130.000 đồng/kg và giò sau lên 75.000 đồng/kg.

Một số sản phẩm khác như thịt đùi, giò trước hay nạc dăm vẫn giữ nguyên mức giá so với trước đó.

Theo các thương lái, giá thịt heo cuối tuần tăng trở lại do lượng heo mảnh nhập chợ đã được điều chỉnh giảm so với đầu tuần nhằm cân đối nguồn cung và hỗ trợ giá bán sau giai đoạn giảm trước đó.