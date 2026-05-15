Giá heo hơi hôm nay, 15-5: Các vùng miền đều giảm

Ngày 15-5, lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) tăng khoảng 10 tấn so với đầu tuần, đạt 360 tấn. Tuy nhiên, sức mua vẫn khá chậm khiến nhiều mặt hàng thịt heo pha lóc tiếp tục giảm giá.

Theo ghi nhận từ thương lái, giá heo mảnh hiện dao động 75.000 – 85.000 đồng/kg, gần như không biến động so với những ngày trước. Trong khi đó, một số mặt hàng bán lẻ đã được điều chỉnh giảm từ 3.000 – 5.000 đồng/kg để kích cầu tiêu dùng.

Cụ thể, cốt lết giảm 3.000 đồng, còn 85.000 đồng/kg; ba rọi giảm mạnh 5.000 đồng, xuống còn 125.000 đồng/kg. Các mặt hàng khác giữ giá ổn định như thịt đùi 85.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, giò trước 85.000 đồng/kg và giò sau 75.000 đồng/kg.

Giá thịt heo ở chợ đầu mối giảm đến 5.000 đồng//kg

Ở thị trường heo hơi, giá tại nhiều khu vực phía Nam bắt đầu hạ nhiệt sau thời gian neo ở mức cao. Theo thông tin từ các doanh nghiệp chăn nuôi, tại miền Bắc, heo loại 1 giảm nhẹ 1.000 đồng/kg còn 71.000 đồng/kg, trong khi heo loại 2 giữ mức 67.000 đồng/kg. Giá heo tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dao động 69.000 – 71.000 đồng/kg.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, giá heo công ty ổn định trong khoảng 67.000 – 72.000 đồng/kg. Heo từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tăng nhẹ 1.000 đồng/kg đối với loại 2, lên 68.000 đồng/kg; heo loại 1 giữ mức 70.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Bộ ghi nhận biến động mạnh nhất. Giá heo công ty loại 2 giảm tới 5.000 đồng/kg, xuống còn 64.000 đồng/kg; heo loại 1 giảm 2.000 đồng còn 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo từ các hộ chăn nuôi lại tăng lên 68.000 – 72.000 đồng/kg, cao hơn cả giá heo công ty ở một số thời điểm.

Tại Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ, giá heo hơi cũng điều chỉnh giảm nhẹ từ 2.000 đồng/kg ở nhóm heo công ty. Hiện giá phổ biến dao động 64.000 – 70.000 đồng/kg tùy loại và khu vực.