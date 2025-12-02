HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 2-12: Lập đỉnh mới

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Hai tuần qua, giá heo hơi liên tục đi lên do các công ty chăn nuôi liên tiếp nâng giá bán, với tổng mức tăng cộng dồn đã vượt 10.000 đồng/kg

Ngày 2-12, thị trường heo hơi trong nước tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng giá trên diện rộng, đưa mặt bằng giá lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2025.

Tại miền Bắc, các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn đã điều chỉnh giá bán heo hơi lên 56.000 – 60.000 đồng/kg, tăng khoảng 4.000 đồng so với cuối tuần trước.

Khu vực Bắc Trung Bộ là nơi giá heo hơi tăng mạnh nhất, từ 5.000 – 6.000 đồng/kg, đẩy giá lên 57.000 – 60.000 đồng/kg.

Tại Nam Trung Bộ, giá heo hơi cũng nhích thêm 3.000 – 4.000 đồng, lên mức dao động 54.000 – 58.000 đồng/kg.

Với khu vực phía Nam, Đông Nam Bộ ghi nhận giá heo hơi 55.000 – 59.000 đồng/kg, tăng 3.000 – 5.000 đồng tùy loại; Tây Nam Bộ cũng tăng 3.000 – 4.000 đồng, lên 54.000 – 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 2-12: Lập đỉnh mới - Ảnh 1.

Giá heo hơi tăng đã đẩy giá heo mảnh tăng theo

Tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM), lượng heo về đây đêm 1-12 rạng sáng 2-12 đạt 423 tấn, giảm nhẹ 1 tấn so với hôm trước. Dù lượng hàng giảm không đáng kể, giá heo mảnh vẫn tiếp tục tăng. Heo mảnh loại 1 tăng thêm 3.000 đồng, lên 68.000 đồng/kg; heo mảnh loại 2 tăng 3.000 đồng, lên 65.000 đồng/kg

Giá heo pha lóc cũng được điều chỉnh theo đà tăng chung, cốt lết lên 67.000 đồng/kg (tăng 2.000), ba rọi lên 110.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg).

Thương lái cho biết gần 2 tuần qua, giá heo hơi liên tục đi lên do các công ty chăn nuôi liên tiếp nâng giá bán, với tổng mức tăng cộng dồn đã vượt 10.000 đồng/kg. Dự báo trong thời gian tới, giá heo hơi có thể tiếp tục tăng do bước vào giai đoạn nhu cầu tiêu thụ mạnh dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, giá heo hơi tại các thị trường xung quanh lại giảm đáng kể. Tại Vân Nam - Trung Quốc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng, còn 42.000 đồng/kg; Lào giảm 2.000 đồng, còn 36.000 – 46.000 đồng/kg; Thái Lan giảm 1.000 đồng, còn 54.000 – 59.000 đồng/kg; Campuchia giảm 1.000 – 2.000 đồng, về mức 46.000 – 51.000 đồng/kg.

