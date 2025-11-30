HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 30-11: Diễn biến bất ngờ sau nhiều tháng sụt giảm

Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo hơi cuối tuần bật tăng ở hầu hết các vùng miền. Theo thương lái, giá heo sẽ còn tiếp tục tăng cho đến Tết Nguyên đán.

Sáng 30-11, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cho biết vừa tiếp tục điều chỉnh giá heo hơi hôm nay tại thị trường miền Bắc, tăng thêm 2.000 đồng/kg so với đầu tuần, lên mức 53.000 – 56.000 đồng/kg. 

Nếu so với tuần trước, mức giá này đã cao hơn từ 7.000 – 9.000 đồng/kg, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu quý IV.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, giá bán của các công ty cũng được điều chỉnh tăng từ 2.000 – 3.000 đồng/kg, hiện dao động 52.000 – 55.000 đồng/kg. 

Miền Nam Trung Bộ ghi nhận mức tăng tương tự, giá heo hơi đang ở ngưỡng 52.000 – 54.000 đồng/kg.

- Ảnh 2.

Riêng khu vực phía Nam có mức tăng nhẹ hơn. Tại Đông Nam Bộ, heo loại 1 tăng 1.000 đồng lên 54.000 đồng/kg, còn heo loại 2 tăng 2.000 đồng, đạt 52.000 đồng/kg.

Ở Tây Nam Bộ, heo loại 2 được điều chỉnh tăng 2.000 đồng lên 51.000 đồng/kg, trong khi heo loại 1 nhích nhẹ 1.000 đồng, lên 54.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, sau thời gian dài giá heo hơi liên tục đi xuống, khoảng 10 ngày trở lại đây thị trường đã đảo chiều tăng mạnh, với tổng mức tăng gần 10.000 đồng/kg. 

Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán, giá heo hơi trong nước sẽ tiếp tục nhích lên khi các doanh nghiệp chăn nuôi lớn thường điều tiết giá theo xu hướng tăng trong mùa cao điểm cuối năm. 

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay, 28-11: Giá heo pha lóc giảm đáng kể

Giá heo hơi hôm nay, 28-11: Giá heo pha lóc giảm đáng kể

(NLĐO) – Thương lái nhận định giá heo hơi đã tăng thêm 1.000 – 2.000 đồng/kg so với đầu tuần do lượng heo từ các hộ nuôi giảm mạnh

Giá heo hơi hôm nay, 24-11: Heo về chợ tiếp tục giảm, điều gì đang xảy ra?

(NLĐO) – Giá heo hơi nhập về cơ sở giết mổ tại TP HCM tăng nhưng giá bán heo pha lóc tại chợ đầu mối vẫn ổn định.

Giá heo hơi hôm nay 20-11: Tăng mạnh ở chợ đầu mối

(NLĐO) – Một số mặt hàng thịt heo tại chợ mối ở TP HCM có mức giá mới tăng từ 3.000 – 5.000 đồng/kg, so với đầu tuần.

Bắc Trung Bộ giá heo hơi giá thịt heo Tết nguyên đán heo hơi giá heo
