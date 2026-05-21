Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 21-5: Có biến động ở hai đầu vùng miền

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM được thương lái điều chỉnh tăng, giảm tùy loại.

Ngày 21-5, thông tin từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn cho biết giá heo hơi hôm nay tăng trở lại sau khi giảm nhẹ vào đầu tuần.

Tại khu vực miền Bắc, mức tăng phổ biến khoảng 1.000 đồng lên 67.000 - 72.000 đồng/kg tuỳ loại.

Còn khu vực Tây Nam Bộ được các công ty điều chỉnh tăng 1.000 đồng đối với heo hơi loại 2 lên 68.000 đồng/kg, còn heo loại 1 vẫn giữ mức 70.000 đồng/kg.

Trong khi các vùng miền khác không có điều chỉnh giá heo hơi đợt này. Khu vực Bắc Trung Bộ ổn định từ 67.000 – 71.000 đồng/kg, Nam Trung Bộ 66.000 – 69.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 68.000 – 72.000 đồng/kg.

Theo thương lái, sản lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) tăng 27 tấn so với hai ngày trước lên 360 tấn. Giá heo mảnh tại chợ đầu mối giảm 2.000 đồng đối với heo loại 1 còn 83.000 đồng/kg, trong khi heo loại 2 lại tăng 3.000 đồng lên 78.000 đồng/kg.

Do giá heo mảnh có tăng, có giảm nên phần lớn giá heo pha lóc tại chợ đầu mối không điều chỉnh giá đợt này. Theo đó, thịt đùi vẫn giữ mức giá 85.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, giò trước 85.000 đồng/kg, giò sau 73.000 đ/kg, ba rọi 130.000 đồng/kg.

Đợt điều chỉnh giá lần này chỉ có duy nhất mặt hàng cốt lết là được thương lái tăng 2.000 đồng lên 87.000 đồng/kg.

Theo thương lái, nguyên do giá thịt heo hiện tại ổn định là nhờ số lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối tăng mạnh gần 30 tấn so với hai ngày trước nên dẫn đến nguồn cung dồi dào, giúp giá cả ở chợ ổn định.

