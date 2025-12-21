HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 21-12: Heo mảng tại chợ đầu mối lập đỉnh mới

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo mảnh tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) hiện bật tăng, lên mốc 80.000 đồng/kg.

Ngày 21-12, giá heo mảnh về chợ đầu mối Hóc Môn tiếp tục được thương lái điều chỉnh tăng. Cụ thể, heo mảnh loại 1 đã chạm mốc 80.000 đồng/kg, trong khi heo loại 2 tăng lên 74.000 đồng/kg.

So với ba ngày trước, mức giá này tăng thêm khoảng 2.000 đồng/kg; nếu so với thời điểm tháng 11, tổng mức tăng đã lên tới khoảng 20.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh tăng kéo theo giá các mặt hàng heo pha lóc tại chợ đầu mối cũng đồng loạt nhích lên. Thịt đùi tăng 2.000 đồng, lên 80.000 đồng/kg; cốt lết tăng 3.000 đồng, đạt 78.000 đồng/kg; nạc dăm tăng 2.000 đồng, lên 112.000 đồng/kg; riêng ba rọi tăng mạnh nhất, thêm 5.000 đồng, lên 115.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 21 - 12 tăng mạnh tại chợ đầu mối Hóc Môn - Ảnh 1.

Số lượng heo nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), giảm mạnh đến 46 tấn

Theo thông tin từ thương lái, giá heo hơi thu mua từ các địa phương đưa về TP HCM hiện vẫn ổn định. Heo từ các công ty chăn nuôi lớn dao động trong khoảng 61.500 – 64.000 đồng/kg, còn heo trong dân từ 55.000 – 65.000 đồng/kg.

Dù giá heo hơi không tăng, giá heo mảnh và heo pha lóc vẫn được điều chỉnh do lượng heo về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn giảm mạnh 46 tấn, chỉ còn khoảng 362 tấn.

Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn ở các địa phương đến cuối tuần này cũng giữ nguyên giá bán heo hơi. Cụ thể, miền Bắc ở mức 65.000 – 68.000 đồng/kg; Bắc Trung Bộ 64.000 – 66.000 đồng/kg; Nam Trung Bộ 61.000 – 64.000 đồng/kg; Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ cùng dao động 61.000 – 63.000 đồng/kg.

