Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 24-12: Vượt mốc 70.000 đồng/kg

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo hơi khu vực phía Bắc tăng mạnh đến 4.000 đồng, còn khu vực phía Nam tăng nhẹ hơn, từ 1.000 – 2.000 đồng/kg.

Ngày 24-12, các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn đồng loạt điều chỉnh tăng giá bán heo hơi so với đầu tuần, đưa mặt bằng giá tại nhiều khu vực lên mức cao mới. Đáng chú ý, đà tăng diễn ra mạnh ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ cuối năm đang dần nóng lên.

Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi tăng thêm khoảng 3.000 đồng/kg, lên mức 68.000 – 71.000 đồng/kg. Khu vực Bắc Trung Bộ ghi nhận mức tăng mạnh hơn, từ 3.000 – 4.000 đồng/kg, đưa giá giao dịch phổ biến lên 67.000 – 70.000 đồng/kg. Đây là vùng giá cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Ở phía Nam, giá heo hơi tăng nhẹ hơn, dao động từ 1.000 – 2.000 đồng/kg tùy loại. Khu vực Nam Trung Bộ hiện giao dịch quanh mức 62.000 – 66.000 đồng/kg; Đông Nam Bộ đạt 62.000 – 65.000 đồng/kg; còn Tây Nam Bộ phổ biến từ 61.000 – 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 24-12: Vượt mốc 70.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Giá heo mảnh tại chợ đầu mối đạt mốc 81.000 đồng/kg

Theo Ban quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), lượng heo về chợ trong ngày 24-12 đạt khoảng 396 tấn, tăng 5 tấn so với đầu tuần nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình những tháng trước.

Thương lái cho biết giá heo hơi thu mua từ các công ty chăn nuôi để đưa về cơ sở giết mổ tại TPHCM đã tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên mức 62.500 – 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, nguồn heo từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn dao động khá rộng, từ 55.000 – 65.000 đồng/kg.

Do đó, giá heo mảnh tại chợ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm 2.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 76.000 – 81.000 đồng/kg. Giá heo pha lóc theo đó cũng tăng mạnh. Thịt đùi được giao dịch ở mức 82.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng; sườn non tăng 5.000 đồng lên 140.000 đồng/kg; nạc dăm tăng lên 115.000 đồng/kg; ba rọi đạt 120.000 đồng/kg; giò sau tăng lên 62.000 đồng/kg.

Theo thương lái, bình quân mỗi ngày chợ đầu mối Hóc Môn tiếp nhận trên 400 tấn heo. Tuy nhiên, do giá heo tăng nhanh trong thời gian gần đây khiến sức mua có dấu hiệu chững lại, các đầu mối buộc phải điều chỉnh giảm lượng heo nhập chợ để hạn chế rủi ro tồn hàng.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay, 19-12: Tiếp tục "nhảy múa"

Giá heo hơi hôm nay, 19-12: Tiếp tục "nhảy múa"

(NLĐO) – Giá heo hơi từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã vượt giá heo từ công ty chăn nuôi quy mô lớn

Hé lộ nguyên nhân khiến giá heo hơi tăng sốc chỉ trong thời gian ngắn

(NLĐO) – Một tháng trở lại đây, giá heo hơi bất ngờ bật tăng dữ dội sau thời gian dài ảm đạm, chỉ dao động từ 43.000 – 48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 16-12: Bật tăng dữ dội

(NLĐO) – Các công ty chăn nuôi heo quy mô lớn vừa điều chỉnh giá heo hơi tăng mạnh đến 5.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

