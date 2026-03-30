Giá heo hơi hôm nay, 30-3: Chợ đầu mối có giá mới

Ngày 30-3, thương lái cho biết giá heo hơi từ các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn tiếp tục duy trì ổn định ở mức 68.000-71.000 đồng/kg. Tương tự, heo hơi từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng giữ giá trong khoảng 60.000-70.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), lượng heo mảnh nhập về đạt 341 tấn, giảm 14 tấn so với tuần trước.

Dù nguồn cung giảm, giá heo mảnh loại 1 lại tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 87.000 đồng/kg, trong khi heo mảnh loại 2 giữ nguyên ở mức 80.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, dù giá heo hơi tại các vùng miền không biến động nhiều, giá thịt heo mảnh và heo pha lóc tại chợ đầu mối vẫn có sự điều chỉnh trái chiều. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do sức mua trên thị trường chưa ổn định.

Giá heo mảnh tại chợ đầu mối tiếp tăng

Cụ thể, một số mặt hàng thịt heo pha lóc ghi nhận giảm giá như nạc dăm giảm 5.000 đồng, còn 115.000 đồng/kg; giò sau giảm 2.000 đồng, xuống 68.000 đồng/kg.

Ngược lại, giò trước tăng 2.000 đồng, lên mức 85.000 đồng/kg. Các mặt hàng khác như thịt đùi (85.000 đồng/kg), sườn non (140.000 đồng/kg), cốt lết (85.000 đồng/kg) và ba rọi (130.000 đồng/kg) vẫn giữ giá ổn định.

Theo các thương lái, giá thịt heo tại chợ đầu mối biến động tăng – giảm đan xen do nhu cầu tiêu thụ thay đổi theo từng ngày. Những mặt hàng bán chạy sẽ được điều chỉnh tăng giá, trong khi các sản phẩm tiêu thụ chậm buộc phải giảm giá để kích cầu.