Giá heo hơi hôm nay, 6-11: Diễn biến lạ tại chợ đầu mối

Những ngày qua, giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giảm nhẹ từ 1.000 – 3.000 đồng/kg, hiện dao động quanh mức 46.000 – 52.000 đồng/kg. Trước xu hướng này, thương lái đã giảm lượng thu mua nhằm hạn chế đà giảm sâu của thị trường, khiến lượng heo đưa về các chợ đầu mối TP HCM cũng giảm đáng kể.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, dù nguồn cung heo hơi giảm mạnh, giá heo mảnh loại 1 vẫn được giữ ổn định ở mức 60.000 đồng/kg, trong khi heo mảnh loại 2 giảm nhẹ 1.000 đồng còn 57.000 đồng/kg.

Ngược lại, các mặt hàng thịt heo pha lóc ghi nhận mức giảm rõ rệt. Cụ thể, thịt đùi và cốt lết cùng giảm 2.000 đồng xuống 63.000 đồng/kg, giò trướccòn 53.000 đồng/kg, và giò sau giảm sâu nhất còn 45.000 đồng/kg.

Một số mặt hàng có nhu cầu cao vẫn giữ giá như thịt ba rọi 105.000 đồng/kg, sườn non 120.000 đồng/kg, và nạc dăm 105.000 đồng/kg.

Giá heo tại chợ đầu mối ở TP HCM giảm đáng kể

Đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết việc giảm lượng heo đưa về chợ là biện pháp kỹ thuật của thương lái nhằm kìm giữ giá bán ra, tránh tình trạng dư cung khiến giá heo hơi rơi mạnh hơn. Tuy nhiên, do sức tiêu thụ trên thị trường vẫn chậm, giá heo pha lóc tại chợ đầu mối đã phải điều chỉnh giảm thêm 2.000 – 3.000 đồng/kg, phản ánh xu hướng chững lại của thị trường thịt heo trong bối cảnh mưa bão và sức mua yếu đầu tháng 11.