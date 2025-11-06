Giá heo hơi hôm nay, 6-11: Diễn biến lạ tại chợ đầu mối

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 6-11: Diễn biến lạ tại chợ đầu mối

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Thông tin từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), số lượng heo về chợ giảm mạnh đến 34 tấn so với đầu tuần, chỉ còn 369 tấn.

Những ngày qua, giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giảm nhẹ từ 1.000 – 3.000 đồng/kg, hiện dao động quanh mức 46.000 – 52.000 đồng/kg. Trước xu hướng này, thương lái đã giảm lượng thu mua nhằm hạn chế đà giảm sâu của thị trường, khiến lượng heo đưa về các chợ đầu mối TP HCM cũng giảm đáng kể.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, dù nguồn cung heo hơi giảm mạnh, giá heo mảnh loại 1 vẫn được giữ ổn định ở mức 60.000 đồng/kg, trong khi heo mảnh loại 2 giảm nhẹ 1.000 đồng còn 57.000 đồng/kg. 

Ngược lại, các mặt hàng thịt heo pha lóc ghi nhận mức giảm rõ rệt. Cụ thể, thịt đùi và cốt lết cùng giảm 2.000 đồng xuống 63.000 đồng/kg, giò trướccòn 53.000 đồng/kg, và giò sau giảm sâu nhất còn 45.000 đồng/kg.

Một số mặt hàng có nhu cầu cao vẫn giữ giá như thịt ba rọi 105.000 đồng/kg, sườn non 120.000 đồng/kg, và nạc dăm 105.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 6-11: Lượng heo về chợ đầu mối giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá heo tại chợ đầu mối ở TP HCM giảm đáng kể

Đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết việc giảm lượng heo đưa về chợ là biện pháp kỹ thuật của thương lái nhằm kìm giữ giá bán ra, tránh tình trạng dư cung khiến giá heo hơi rơi mạnh hơn. Tuy nhiên, do sức tiêu thụ trên thị trường vẫn chậm, giá heo pha lóc tại chợ đầu mối đã phải điều chỉnh giảm thêm 2.000 – 3.000 đồng/kg, phản ánh xu hướng chững lại của thị trường thịt heo trong bối cảnh mưa bão và sức mua yếu đầu tháng 11.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay, 4-11: Đồng loạt giảm mạnh

Giá heo hơi hôm nay, 4-11: Đồng loạt giảm mạnh

(NLĐO) – Nhu cầu bán heo tăng trong khi sức mua trên thị trường giảm nên các công ty chăn nuôi quy mô lớn đồng loạt điều chỉnh giá heo hơi giảm sâu

Giá heo hơi hôm nay, 2-11: Thông tin đáng chú ý từ chợ đầu mối

(NLĐO) – Heo hơi của các công ty đưa đến các cơ sở giết mổ tại TP HCM vừa tăng lên 60.000 đồng/kg đối với heo loại 1, heo hơi loại 2 là 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 31-10: Đồng loạt giảm giá ở nhiều địa phương

(NLĐO) – Giá heo hơi trong nước được điều chỉnh giảm nhưng ngược lại các thị trường lân cận Việt Nam lại tăng khá mạnh.

TP HCM chợ đầu mối giảm giá Hóc Môn heo hơi giá heo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo